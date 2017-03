JS Kabylie : Les Canaris à pied d’œuvre à Alger

Réagissez

Fuyant la pression des supporters à Tizi Ouzou après les deux dernières débâcles en championnat, et notamment la lourde défaite concédée à Béjaia face à la lanterne rouge du championnat, les Canaris ont entamé leur préparation pour le match des 16es de finale de la Coupe de la CAF, hier, à Alger, plus précisément au CTN de la FAF à Sidi Moussa.

Un regroupement, décidé par la direction et le staff technique conduit par le duo Rahmouni-Moussouni, s’étalera sur trois jours, soit jusqu’à demain mercredi soir, où la délégation kabyle s’envolera à bord d’un vol spécial de TAL à destination de Brazzaville, en prévision du match aller face à l’Etoile du Congo, prévu samedi prochain. D’ailleurs, à ce propos on a appris que le transporteur des Canaris, filiale de la Sonatrach, ne se contentera pas de transporter la JSK, mais devrait même sponsoriser les Canaris à partir de la semaine prochaine, et ce jusqu’en fin de saison.

Toujours au sujet de ce match aller des 16es de finale de la Coupe de la CAF, le staff technique eprouvera quelques difficultés à composer son onze en raison de l’état de santé de certains joueurs blessés, puisque Boulaouidat libéré du stage de l’EN des locaux qui se déroule actuellement à Alger, ainsi que les deux défenseurs centraux Khelili et Rial sont très incertains pour ce match. Ce qui ne facilitera pas la tâche d’une JSK qui se déplace en étant très affectée psychologiquement après les deux dernières défaites en championnat, qui ne sont pas sans compromettre sérieusement ses chances pour le maintien en Ligue 1.