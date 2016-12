JS Kabylie : Les anciens fondateurs honorés

Réagissez

Un vibrant hommage a été rendu aux fondateurs de la JSK

Les membres fondateurs de la JS Kabylie ont été honorés, dimanche soir à la maison de la culture Mouloud Mammeri, par l’Association sport et culture de la wilaya de Tizi Ouzou.

En présence des autorités locales et de deux anciennes figures de la glorieuse équipe du FLN, Abdelhamid Zouba et Mohamed Maouche, ainsi que de quelques anciens joueurs du club kabyle, les membres fondateurs de la JSK, en l’occurrence Bensalama Ali, Hadj Kamès, Hadj Goumeziene, Medjbour Mohand Arezki, Benmejber Akli et Ali Bouha (décédé) ont reçu un hommage appuyé dans une salle comble.

«C’est un honneur et un plaisir pour notre association de réunir, en cette soirée du Mawlid Ennabawi coïncidant avec le 56e anniversaire des manifestations populaires du 11 Décembre 1960, tout ce beau monde parmi lequel d’anciens joueurs de la glorieuse équipe du FLN et des fondateurs de la JSK. Le club traverse actuellement une situation difficile. Notre souhait le plus cher est de voir cette équipe, qui a toujours représenté dignement le football algérien, relever la tête, et ce, grâce à tous ses enfants», a indiqué le président de l’Association sport et culture dans son allocution d’ouverture.

Le programme tracé par les organisateurs a prévu une projection vidéo retraçant l’histoire des Lions du Djurdjura depuis leur premier doublé de la saison 1976-1977 (Coupe d’Algérie et championnat), en passant par la compétition africaine (Coupe d’Afrique des clubs champions en 1981 et 1990), Coupe des vainqueurs de coupe (1995) et trois Coupes de la Confédération (2000, 2001, 2002), et demi-finaliste de la Ligue des champions en 2010. Rachid Adghigh, Hakim Medane, Mourad Rahmouni, présents dans la salle, paraissaient émus en redécouvrant sur écran leur passé footballistique et les prouesses de tous ces jeunes talents qui ont fait les beaux jours du Jumbo-JET.

Ce documentaire archivé, monté par l’association organisatrice de cette rencontre, comportait également des images en hommage aux anciens joueurs de la JSK qui ne sont plus de ce monde, à l’image d’Albert Ebossé, Hocine Gasmi, Kamel Aouis, Sid Ahmed Kheddouci... Une autre partie des séquences du film a revisité l’épopée de l’équipe emblématique du FLN, créée en avril 1958 et dont les joueurs professionnels évoluant en France avaient déserté leurs clubs respectifs pour rejoindre le FLN, soutenir et mettre en exergue la cause nationale à travers les stades du monde. L’exploit de l’EN lors du Mondial espagnol de 1982 sous la houlette de Mahieddine Khalef a été également évoqué dans ce film documentaire suscitant émotion et nostalgie.