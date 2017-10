JS Kabylie : Le nouvel entraîneur sera un étranger

Réagissez

La JS Kabylie est de nouveau sans entraîneur après le départ du duo Rahmouni-Moussouni, la veille du match ayant opposé l’équipe locale au DRB Tadjenanet (1-0).

Une séparation à l’amiable a été négociée, hier, entre les concernés et les membres du directoire du club. Rahmouni et Moussouni devraient percevoir trois à quatre mois de salaires en contrepartie de la résiliation du contrat les liants au club. Les choses se sont précipitées pour le coach kabyle après l’agression perpétrée par des individus à l’encontre de Mourad Rahmouni, jeudi dernier, en marge d’une séance d’entraînement au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou.

L’ancien joueur des Jaune et Vert qui a déposé plainte s’est dit déçu de l’attitude du président du club, qui, selon ses dires, n’a pas reçu l’appui de Hamid Sadmi, chose que réfute ce dernier. «J’ai cherché après Rahmouni juste après l’agression, contrairement à ce qu’il a affirmé. Je lui ai effectivement conseillé de ne pas déposer plainte», a déclaré le tout nouveau président du club.

Pour pallier la démission du staff technique, déjà limogé l’été dernier par l’ancien président de la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi, il a été décidé de confier provisoirement la barre technique à deux enfants du club, en l’occurrence Kharoubi Mounaim et Lounès Gaouaoui, et ce, en attendant le recrutement d’un nouvel entraineur. «Nous n’avons pris aucune décision.

Aucun entraîneur n’a été contacté pour le moment, une chose est sûre, nous allons faire appel à un entraîneur qui sera à la hauteur de notre club», a-t-il ajouté. Même si aucune information n’a filtré au sujet de l’identité et du «gabarit» du successeur du tandem Rahmouni-Moussouni, on croit savoir que la direction du club kabyle cherche à enrôler un entraîneur étranger de «qualité» pour ne pas avoir à le limoger quelques mois après, comme ce fut la tradition à la JSK ces dernières années. Il sera secondé dans ses tâches par un adjoint et un préparateur physique.

Une réunion à huis clos avec les membres du directoire de la JSK était prévue hier après-midi pour débattre de la nomination du nouveau coach et d’autres questions liées à la gestion du club. «Nous allons prendre le temps qu’il faut pour choisir celui qui nous convient», a souligné Hamid Sadmi.

Revigorés par leur précieuse victoire face au DRB Tadjenanet devant des milliers de supporters acquis à leur club en dépit de la modeste prestation fournie, les Canaris qui ont connu une entame de championnat difficile veulent confirmer lors des prochains matchs pour remonter au classement. La balle est dans leur camp.