JS Kabylie : Le doute persiste

La première défaite de la saison pour la JSK face au NAHD relance les inquiétudes et les doutes chez les supporters des Jaune et Vert quant aux capacités opérationnelles de leur équipe fétiche qui semble incapable, pour le moment, de réaliser les bons résultats tant promis par la nouvelle direction du club et le staff technique.

Même s’ils ont réussi une bonne prestation d’ensemble, vendredi, au stade du 20 Août, à Alger, face à une coriace équipe du NA Hussein-Dey qui a enregistré sa première victoire, les protégés du tandem Rahmouni-Moussouni ont laissé échapper trois précieux points qui valent leur pesant d’or pour la suite du parcours, eux qui espéraient un départ sur des bases solides en ce début de compétition. Après le semi-échec concédé sur leurs bases face au PAC, les Canaris ont raté ainsi une belle occasion pour se racheter auprès de leurs supporters. «C’est vraiment navrant de perdre ce match qui était largement à notre portée. Malgré ce faux pas, nous devons encourager cette jeune équipe qui a démontré de belles facettes de jeu. Je pense que la situation s’améliorera au fil des matchs», dira l’entraîneur Mourad Rahmouni. Le tout nouveau président du directoire du club, Hamid Sadmi rassure de son côté : «Notre équipe est capable de revenir en force pour la suite du championnat. La défaite face au NAHD est amère, mais il ne faut pas oublier que l’équipe a fourni une très belle prestation, lors de la première mi-temps. L’équipe est en pleine reconstruction, nous devons tous être derrière elle. Nous ne sommes qu’au début du championnat, nos supporters doivent être patients. Le staff technique venu au chevet du club au moment où la JSK frôlait la relégation, la saison dernière, a toute ma confiance». Cela dit, le staff technique est appelé à réagir pour apporter les solutions idoines en prévision des prochains matchs. Les supporters craignent un remake du scénario de la saison écoulée. Les joueurs, pour leur part, doivent se ressaisir lors du prochain match face au DRB Tadjenant, prévu samedi prochain à 17 h. La reprise des entraînements est prévue ce lundi au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.





Ahcène Tahraoui