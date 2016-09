Réagissez

Les Canaris n’arrivent pas à chasser la guigne des semi-échecs dans leur antre de Tizi Ouzou. Samedi soir, ils ont encore déçu en perdant ainsi six précieux points devant des bouillants supporters groggy par la prestation méconnaissable des joueurs locaux.

Un autre faux pas qui risque de compliquer la situation peu reluisante du club, qui semble avoir désappris la victoire à domicile, depuis le début de la saison. Après le sursaut d’orgueil face à l’ESS (0-0) sur son terrain du 8 Mai 1945, d’où les camarades d’Asselah sont revenus avec un point, tout le monde s’attendait à une victoire salutaire face aux Batnéens. «A présent, on doit battre le CAB. Mon équipe s’était bien débrouillée. Si l’attaque se débloque, la JSK crachera le feu dans les prochaines rencontres qui nous attendent», avait déclaré l’entraîneur Kamel Mouassa au lendemain de l’exploit réalisé en terre sétifienne. Il n’en fut rien de tout cela, avant-hier, face au nouveau promu des Aurès.

L’attaque était toujours atone et le jeu brouillon tout au long de la partie. Pour cacher leur fiasco, les dirigeants des Jaune et Vert n’ont pas trouvé mieux que de vilipender l’arbitre de la rencontre, qui, selon eux, a défavorisé l’équipe locale. Sur le terrain, les joueurs de la JSK n’ont rien montré d’impressionnant face à une modeste équipe du Chabab qui se cherche encore. Dès l’entame de la rencontre, les camarades de Aïboud se ruent vers l’attaque, mais sans résultat.

Les visiteurs opèrent par des contres dangereux et parviennent à ouvrir la marque (26’) avant que Aiboud égalise quatre minutes plus tard. En dépit de la faillite de ses joueurs, Mouassa n’a pas voulu les enfoncer davantage après leur piètre prestation. «J’assume tout. Je n’arrive pas à détecter les causes de ces échecs à domicile. Les joueurs qui évoluent la peur au ventre devant nos supporters auraient pu mieux faire», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse tenue à la fin du match, tout en promettant d’apporter les modifications idoines dans les rencontres à venir.