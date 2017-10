JS Kabylie : L’ultimatum fixé au 7 novembre pour le directoire

Réagissez

Une réunion a regroupé, hier, des membres du comité de supporters et le conseil de surveillance de la JSK. L’ordre du jour a porté sur la situation générale qui prévaut au sein du club, notamment sur le plan gestion et finances, après le non-aboutissement des négociations avec le groupe italien Cavallo.

«Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas réunis, et on a profité de cette occasion pour débattre de la situation du club. Nous avons recensé tous les problèmes. Nous tiendrons une autre réunion en présence du directoire du club avant le 7 novembre pour essayer d’éclaircir la situation sur le partenariat avec les Italiens», a déclaré à El Watan le président du comité de surveillance, Mohamed Zeghdoud. Nommé début septembre à la tête du directoire de la JSK, Hamid Sadmi avait annoncé un programme d’investissement avec le partenaire italien qui tarde à se concrétiser. Après deux longs mois d’attente, les responsables du club et les représentants du comité des supporters ont décidé d’agir pour presser le successeur de Mohand Cherif Hannachi à s’expliquer à ce sujet. Cela est d’autant plus urgent, affirme- t-on, que la situation financière du club est inquiétante avec les dettes laissées par l’ancienne direction, estimées à 35 milliards. Le club est appelé également à verser avant le mercato hivernal 3,5 milliards de centimes qui représentent les dus impayés de Boulaouidet, Berchiche, Mebarki, faute de quoi le club risque de sévères sanctions. Même les membres des différents staffs des catégories jeunes n’ont pas été payés depuis 15 mois. Par ailleurs, dans la requête introduite par Hannachi, le tribunal commercial qui a entendu la réplique des dirigeants de la JSK représentés par Me Meriem, a fixé la date du 15 novembre prochain pour permettre à Me Hamouche, l’avocat de Hannachi, de répliquer à son tour aux arguments et autres pièces fournis, hier, par la partie adverse