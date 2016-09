JS Kabylie : L’attaque inquiète

Réagissez

Kamel Mouassa, lors de la conférence de presse qu’il a...

C’est un entraîneur très remonté contre ses joueurs qui s’est présenté devant les journalistes, samedi dernier au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, après le faux pas concédé à domicile face à une accrocheuse formation d’El Harrach.

Kamel Mouassa avoue sans ambages que les locaux ont présenté une pâle copie : «Je regrette ce résultat négatif. Nous avons raté le match dans les 20 premières minutes. Nous avons pourtant beaucoup travaillé l’attaque aux entraînements. Nous n’avons rien fait pour gagner sur le terrain. Cela ne diminue en rien les efforts fournis par l’USMH. Je n’ai pas reconnu mon équipe.

En voulant marquer à tout prix, tout le monde a joué anarchiquement. Mes consignes n’ont pas été suivies. Je suis déçu par le rendement d’aujourd’hui. J’ai tenu à l’exprimer aux joueurs dans les vestiaires à la fin de la rencontre. Il n’y a pas que Ziaya qui était out. La responsabilité est partagée. C’est sa deuxième rencontre, il faut lui laisser du temps pour qu’il retrouve son vrai niveau. Durant toute la rencontre, nous n’avons joué que 30 minutes. J’ai reproché aux joueurs d’être trop nerveux. Ce résultat leur donnera à réfléchir.»

Abordant la suite de la compétition, le coach des Canaris a dit : «Nous sommes à la troisième journée du championnat, donc il est grand temps de se remettre en cause en prévision de la suite de la compétition. Un long parcours nous attend, nous devons impérativement trouver des solutions pour plus d’efficacité. J’aimerais jouer le titre, mais nous ne sommes qu’au début du championnat. Nous verrons plus clair au 7e match.»

Visiblement affecté par cette disette de performances à domicile, après un premier faux pas difficile à digérer face au Doyen, le Mouloudia d’Alger (0-0), Mouassa a ajouté : «Nos supporters, qui se sont bien comportés lors du match disputé face au MCA, ont le droit d’être mécontents après la prestation d’aujourd’hui. Nous les avons déçus !» Après la déroute de samedi soir, les Jaune et Vert semblent conscients qu’ils n’ont plus droit à l’erreur et à laisser filer des points précieux qui seront décisifs dans la course au titre. Leur salut passe par le réveil du compartiment offensif.