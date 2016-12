Réagissez

La direction de la JSK et au moment où elle devait renforcer son compartiment offensif, maillon faible de l’équipe par excellence qui lui vaut une place parmi les relégables, a préféré ouvrir le mercato hivernal en engageant un défenseur central, à savoir Sofiane Khelili qui fait son come-back à la JSK, plus de quatre ans après sa libération.

Khelili qui a évolué par la suite au CRB avant une courte expérience en Arabie Saoudite, devait signer son contrat hier soir, devenant ainsi la première recrue hivernale des Canaris. Il est à noter que l’ex-Belouizdadi formé au NAHD est resté inactif depuis la résiliation de son contrat, l’été dernier, par le club saoudien d’Al Ittifak. Outre Khelili, la direction des Canaris mise énormément sur la piste des émigrés pour renforcer son attaque, en l’absence de solution sur le marché local.

Ainsi, et après les quelques émigrés testés ces derniers jours, deux autres sont attendus ce week-end, dont un certain Thomas Izerghouf, qui évolue dans un club amateur en Belgique. Ce dernier qui a déjà porté le maillot de la sélection nationale des U20 et pris part à la CAN de la catégorie, disputée en Algérie en 2012. Même s’il sera soumis à des tests, il devrait, selon certaines indiscrétions, constituer la seconde recrue kabyle, en attendant d’autres éléments ciblés.