JS Kabylie : Jean-Yves Chay fait son come-back

Jean-Yves Chay de retour à la JSK

La direction de la JSK a trouvé un entraîneur pour diriger la barre technique de son team, vacante depuis deux semaines suite au départ du duo Rahmouni-Moussouni, en la personne de Jean-Yves Chay.

Le technicien français fait en effet son come-back à la JSK pour un troisième passage après l’avoir drivée une première fois, entre 2002-2003, puis entre 2005-2006, avec à la clé la Coupe de la CAF (2002) et le titre de champion d’Algérie (2006). Les négociations menées par le manager général, Karim Doudène, qui fait lui aussi son come-back à la JSK, ont abouti une semaine après les premiers contacts entre les deux parties.

C’est ce que nous a confirmé Doudène, en précisant qu’il s’agit d’un accord de principe, en attendant de finaliser dans les prochaines heures. Se trouvant toujours en France, Jean-Yves Chay est attendu aujourd’hui, ou au plus tard demain, à Oran, avant de se déplacer à Sidi Bel Abbès où il supervisera l’équipe, à l’occasion du match face à l’USMBA comptant pour la 6e journée de championnat. «Chay nous a donné son accord de principe. Il a déjà son visa pour l’Algérie.

On l’attend pour mercredi (aujourd’hui, ndlr) ou au plus tard jeudi à Oran, car on a convenu qu’il supervise l’équipe à l’occasion du match face à l’USMBA», nous a dit Doudène. Et de préciser : «Il reste les derniers détails à régler, notamment sur les termes du contrat (durée, objectif, etc.), et on pourra par la suite passer à la signature du bail et officialiser ainsi sa nomination comme nouvel entraîneur.»

Outre ces détails dont nous a fait part le manager général, il sera aussi question de trouver un accord sur la composante du staff qui accompagnera Chay dans sa mission.

Jean-Yves Chay, 69 ans, dont ce sera le 4e passage en Algérie, après le dernier effectué à la tête de la barre technique de la JSM Béjaïa (2008-2009), est resté sans club depuis 2014, où il faisait partie durant deux saisons du staff technique d’Evian TG FC, pensionnaire à l’époque du championnat de Ligue 1 française.

La plainte de Hannachi traitée le 25 Octobre

Sur un autre registre, la légitimité du directoire à la tête de la JS Kabylie sous la conduite de Abdelhamid Sadmi, toujours contestée par l’ex-président Mohand Cherif Hannachi, est toujours d’actualité. Ce dernier, qui a déposé plainte après sa destitution par le conseil d’administration de la SSPA le 7 août dernier, jugée «illégale» par le concerné, a vu sa plainte passée devant le tribunal de Tizi Ouzou mercredi dernier. Le tribunal, qui a jugé la plainte de Hannachi recevable, a décidé de faire passer l’affaire en audience le 25 de ce mois, ouvrant ainsi une brèche concernant la légitimité de l’actuel directoire.

D’ailleurs, et à en croire certaines indiscrétions, Hannachi s’est même montré confiant quant à une décision du tribunal en sa faveur, au moment où le directoire de la JSK aurait été sollicité par ce même tribunal à fournir certains documents pour juger la légitimité ou non de la destitution de l’ancien président.