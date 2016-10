JS Kabylie : Hidoussi à Alger

Réagissez

La JS Kabylie semble tenir son nouvel entraîneur en la personne du technicien tunisien Sofiane Hidoussi. Ce dernier a débarqué hier soir à Alger, où il devait entamer les négociations avec les responsables des Canaris en vue d’un accord.

Le technicien tunisien, qui avait entamé sa carrière d’entraîneur au Soudan avec Al Hilal (2004-2007), avant de revenir en Tunisie, a drivé près d’une dizaine d’équipes tunisiennes avec lesquelles il n’est jamais resté plus d’une saison. C’est ainsi qu’il a quitté le club de Bizerte l’été dernier après seulement six mois à la tête de la barre technique. Hidoussi, qui compte assister à la rencontre JSK-MCO prévue ce samedi au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, devrait selon certaines indiscrétions accepter l’offre de Hannachi et succéder ainsi à Kamel Moussa.