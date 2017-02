JS Kabylie : Face à Sétif sans Hidoussi

Réagissez

La JS Kabylie, qui a mal entamé la phase retour du championnat qu’elle a débuté jeudi dernier avec une défaite face à l’USM Harrach, est désormais dos au mur et n’aura d’autre alternative que de battre l’ES Sétif, cet après-midi au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, en match avancé de la 19e journée du championnat.

Relégable avec sa 14e place au classement, la JSK, qui a connu une véritable mue dans ses effectifs cet hiver, n’a pas réussi l’entame escomptée avec une défaite à El Harrach. Obligée de se racheter et ayant un besoin urgent de points, l’équipe kabyle, sous la conduite du coach intérimaire Mounaïm Kheroubi, n’aura pas la tâche facile.

D’abord, en raison de l’affaire de l’entraîneur Hidoussi qui peut avoir des répercussions sur les joueurs, sous pression avec la position actuelle du club au classement, et ensuite en raison de la qualité de l’adversaire du jour, l’ESS, qui se présentera à Tizi Ouzou avec la ferme intention de préserver au moins son statut de dauphin.

Hidoussi se plaint officiellement à la FAF

Contraint de quitter la barre technique de la JSK, le coach tunisien Sofiène Hidoussi a décidé de ne plus remettre les pieds à Tizi Ouzou, notamment après y avoir été chassé dimanche dernier, mais qui ne compte pas pour autant lâcher prise dans le bras de fer qui l’oppose à Hannachi. Installé à Alger depuis avant-hier soir, le technicien nous a annoncé qu’il a engagé un avocat et que ce dernier a officiellement déposé plainte au niveau de la FAF pour réclamer ses indemnités. «J’ai en effet engagé un avocat algérien spécialisé.

Au moment où je vous parle (hier après-midi, ndlr), il se trouve au siège de la FAF pour déposer plainte contre la direction de la JSK qui veut me chasser en bafouant les termes du contrat qui nous lie», annonce le technicien, qui accuse : «C’est la direction qui m’a empêché de reprendre mon travail en m’envoyant des voyous. Je ne suis pas le premier entraîneur à qui on fait le coup. Je ne peux pas retourner à Tizi Ouzou du moment que j’ai été menacé.

Et c’est ce que Hannachi voulait : c’est-à-dire m’interdire l’accès au stade, pour ensuite dire que je suis en abandon de poste. Tout le monde sait qu’il m’a limogé et il a fait tout ce cinéma pour ne pas payer mes indemnités. Lors de ma rencontre avec Azlef, le vice-président, il m’a clairement demandé de résilier mon contrat sans le moindre dédommagement. J’ai un contrat en bonne et du forme et j’ai foi en la justice algérienne pour me rétablir dans mes droits.»

Départ demain au Liberia

Sur un autre registre, les canaris de la JSK et après six ans d’absence de la scène africaine, renoueront ce week-end avec la compétition continentale, en affrontant la formation du Monrovia Club Breweries FC du Liberia, en match aller des 32es de finale de la Coupe de la confédération. En prévision de ce match, la délégation kabyle, forte d’une trentaine de personnes, sous la conduite du dirigeant Nassim Benabderahmane, quittera, demain après-midi (14h), le territoire national à destination de la capitale libérienne, Monrovia, sur un vol régulier avec escale à Casablanca (Maroc).

Les canaris rallieront Monrovia très tôt dans la matinée de jeudi. Une seule séance d’entraînement est prévue sur place, jeudi en fin de journée, avant d’affronter, vendredi à 16h (15h algérienne), la formation du Monrovia Club Breweries FC. Le voyage retour est programmé, quant à lui, pour samedi. Un long et harassant voyage que la direction aurait bien voulu éviter en bénéficiant d’un vol spécial. Mais cela n’a pas pu se faire puisque ni la FAF ni la compagnie aérienne national n’auraient donné suite, selon les responsables kabyles.

Néanmoins, il faut noter que si cela n’arrange pas les affaires de la JSK sur le plan technique avec l’escale et la durée des deux vols pour atteindre le Liberia, cela a été bénéfique sur le plan pécuniaire, où la direction a déboursé 450 millions de centimes, alors qu’un vol spécial aurait coûté trois fois plus, à en juger par les 1,4 milliard que déboursera la direction du Mouloudia, le second représentant de l’Algérie dans cette coupe de la CAF et dont l’équipe se déplacera ce week-end au Ghana pour entamer une nouvelle aventure continentale. Pour ce retour à la compétition africaine, la direction de la JSK et au vu de la situation actuelle de l’équipe en championnat où elle lutte pour son maintien, n’a pas fait de cette coupe de la CAF un objectif.