JS Kabylie : Confirmer face à l’USM Bel Abbès

Après leur victoire précieuse (1-0) à domicile devant le DRB Tadjenanet, les joueurs de la JSK préparent leur prochain match prévu jeudi 12 octobre face à l’USM Bel Abbès.

En attendant la nomination officielle d’un nouvel entraîneur, c’est le coach Moneim Kherroubi qui a pris en main les destinées de l’équipe depuis le départ, la semaine dernière, de Mourad Rahmouni et de son adjoint Fawzi Moussouni. Conscient de la difficulté de la tâche qui lui est confiée en ces temps troubles que traverse le club, le jeune coach, qui connaît bien la maison kabyle pour y avoir déjà exercé par le passé, semble décidé à enchaîner par une autre victoire en déplacement sur les rives de la Mekerra, histoire de chasser la guigne qui poursuit les Canaris depuis l’entame de la saison sportive 2017-2018.

Les entraînements, qui se poursuivent sur la pelouse du stade du 1er Novembre 1954, se déroulent dans un climat serein en dépit des péripéties de ces derniers jours. La préparation a été ponctuée d’un match amical, jeudi, face au NAHD (3-2). Une aubaine pour jauger les capacités du groupe à quelques jours du périlleux déplacement à Sidi Bel Abbès. Pour ce faire, le coach intérimaire a fait jouer 22 joueurs durant ce match, très disputé de part et d’autre. «Dans l’ensemble, les joueurs ont fourni une belle prestation.

Des améliorations dans le jeu ont été constatées, cependant beaucoup de travail nous attend pour être au top pour le reste de la compétition. Le match de jeudi face au NAHD nous a servi de test pour apporter les modifications de jeu nécessaires», indique Moneim Kherroubi. Pour lui, la confirmation de la bonne santé des troupes passe par un résultat positif au stade de Sidi Bel Abbès. La mission s’annonce difficile, mais pas impossible pour les Jaune et Vert qui continuent de peaufiner leur programme de préparation dans une bonne ambiance. Notons aussi que le directoire du club poursuit ses contacts pour la désignation du successeur de Mourad Rahmouni.

Le refus de Djamel Menad de driver l’équipe kabyle relance les négociations avec les entraîneurs susceptibles d’accepter cette tâche ardue en cette période de vaches maigres tous azimuts que traverse le club le plus titré d’Algérie. Outre l’instabilité sur le plan managérial et la composante de l’équipe, la JSK fait face à une crise financière sans précédent, touchant même les staffs des jeunes catégories (technique, médical et dirigeant) qui attendent toujours leurs dus depuis plus de 15 mois.