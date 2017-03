JS Kabylie : Cap sur les coupes d’Algérie et de la CAF

Réagissez

Une semaine chargée pour la JSK qui lutte sur trois fronts...

Les Canaris de la JSK mettront momentanément de côté la compétition nationale, en se concentrant sur les deux autres épreuves dans lesquelles ils sont toujours en lice, à savoir la coupe d’Algérie et les retrouvailles avec le Mouloudia, ce samedi, au stade du 5 Juillet en quart de finale de l’épreuve populaire, puis la coupe de la CAF et le déplacement prévu en milieu de semaine prochaine à Lubumbashi, en République démocratique du Congo (RDC) en prévision du match aller des 16es de finale bis de la Coupe de la CAF face au Tout Puissant Mazembe.

C’est hier en fin d’après-midi, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou que le rendez-vous a été donné par le duo Rahmouni-Moussouni à ses poulains, pour reprendre le chemin des entraînements et préparer les deux prochains matchs de coupe. En effet, les joueurs n’ont pu bénéficier de plus d’une journée de repos, suite à la décision de la Ligue de football, à travers la commission de la coupe d’Algérie de maintenir le choc du quart de finale de l’épreuve populaire MCA-JSK pour ce samedi.

La reprise devait enregistrer la défection de plusieurs joueurs, à l’image de Raïah et Berchiche blessés, alors que le duo Ferhani-Redouani est en stage avec la sélection militaire. Ainsi, contraints de jouer ce match de coupe, qui sera suivi d’un déplacement au Congo, les Canaris ont donc repris le travail en prévision de ces deux rendez-vous, à commencer par ce match de coupe d’Algérie.

Bien que l’épreuve populaire soit loin de constituer un objectif, la JSK mise énormément sur une qualification au carré d’as de dame coupe, histoire de rester sur sa lancée, avant d’aborder le reste de la compétition en championnat. Une détermination d’autant plus grande après la belle prestation fournie, samedi dernier face au MCA en championnat. Les poulains de Rahmouni estiment avoir raté une victoire. «On éliminera le MCA en coupe, et on fera taire la rumeur», dira à ce propos le buteur des Canaris El Hadi Boulaouidat. Et d’ajouter : «Ce sera l’occasion de confirmer notre retour en force, avant d’affronter le Mazembe.»

Le TP Mazembe en stage

Bien que concentré sur le match de coupe d’Algérie, la direction de la JSK a entamé déjà les procédures pour le déplacement à Lubumbashi pour y affronter le TP Mazembe le 7 avril prochain. A cet effet, les passeports des joueurs et de la délégation qui fera le déplacement au Congo ont été déposés au niveau de l’ambassade, et il ne reste plus à arrêter la date du déplacement. Un déplacement qui sera effectué sur un vol spécial de la compagnie aérienne TAL, sponsor officiel du club, et dont la date sera arrêtée incessamment.

L’adversaire des Canaris de son côté, se prépare pour cette joute, qu’il ne veut aucunement ratée, pour ne pas subir un autre flop après son élimination en Ligue des champions. L’équipe dirigée par David Mwakasu qui a remplacé Thierry Froger est depuis samedi dernier en stage en Zambie avec au menu deux joutes amicales, la première disputée dimanche face au Forest Rangers (0-0), et la seconde programmée pour demain face à la formation Buildcon.

A signaler que la CAF a désigné les arbitres qui officieront la double confrontation TPM-JSK. Il s’agit du Burundais Nkurununzia qui sera assisté des Gabonais Theophile Vinga et Moussounda Montel pour la manche aller, alors que le match retour est programmé pour le 14 avril prochain au stade du 1er Novembre sera officié par un trio mauritanien.