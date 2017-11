JS Kabylie : Aït Djoudi toujours optimiste

Réagissez

La Jeunesse Sportive de Kabylie n’arrive pas à retrouver sa stabilité et sa place d’antan parmi les ténors du championnat.

Le dernier semi-échec concédé face à la formation du CRB, samedi, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, sonne comme un signe de mauvais augure pour le nouvel entraîneur Azeddine Aït Djoudi, appelé à la rescousse pour sauver les meubles après un début de saison émaillé de beaucoup d’instabilité aussi bien au niveau du staff dirigeant qu’à la tête de la barre technique. Ainsi, à la fin du match, samedi, face au CRB, le coach des Canaris, Azeddine Aït Djoudi, a déclaré devant les journalistes, qu’il n’était «pas très satisfait» du rendement de ses joueurs, notamment en milieu de terrain. «Nous avons perdu beaucoup d’occasions pour marquer des buts.

D’ailleurs, il faut le dire, nous avons encaissé deux buts à cause de deux erreurs commises par mes joueurs. Un grand travail nous attend pour remédier à cette situation dans les prochaines rencontres. On aurait bien aimé offrir une victoire à notre public mais le résultat de cette rencontre face à une bonne équipe du CRB ne va pas nous décourager pour gagner d’autres matchs, même à l’extérieur, surtout que maintenant, nous avons pu voir les lacunes de chaque joueur pour essayer de les corriger», a-t-il ajouté tout en promettant de travailler d’arrache-pied pour essayer de revenir dans le classement. «Nous devrons bien aborder les quatre prochains matchs afin de terminer la phase aller avec un meilleur classement.

Cela stimulera les joueurs afin d’améliorer le rendement de l’équipe pour la phase retour. Il y a d’ailleurs, un grand chantier qui nous attend pour justement rétablir les choses et poursuivre la saison sous de bons auspices», a-t-il déclaré. Effectivement, beaucoup de temps sera nécessaire pour le staff technique des Canaris afin de remettre les choses sur orbite et redresser la barre après plusieurs mois d’instabilité. Il est d’ailleurs utile de rappeler que la JSK a passé des moments très difficiles. Ayant terminé la saison écoulée en bas de tableau, frôlant la relégation, la JSK a entamé le nouvel exercice par la destitution de l’ancien président Mohand Cherif Hannachi et la désignation de Hamid Sadmi à la tête d’un directoire. Ce dernier n’aura duré que quelques semaines avant d’être lui aussi écarté pour que les commandes du club soient confiées au trio Madjène-Zouaoui-Aït Djoudi.