JS Kabylie : Aït Djoudi devrait diriger l’équipe

Réagissez

Après une semaine des plus mouvementées en raison des nombreux soucis que vit l’équipe, les Canaris de la JSK se sont déplacés hier matin à Sétif où ils affronteront, ce soir, l’Entente de Sétif. Restés sur un match nul en championnat concédé à domicile face à l’US Biskra, les Canaris aspirent à revenir avec un bon résultat, même s’il faut dire qu’ils sont loin d’avoir les faveurs des pronostics.

La démission de Sadmi, le départ surprise de Jean-Yves Chay et une barre technique dirigée par l’entraîneur des gardiens, Louanes Gaouaoui, et le préparateur physique, Zaâbar, en l’absence d’un entraîneur en chef, en passant par les autres soucis ne sont guère faits pour arranger les affaires de la JSK en prévision de ce match face à des Sétifiens qui carburent bien. A ce propos, et sauf revirement de dernière minute, c’est le nouveau membre du directoire et directeur sportif, Azzedine Aït Djoudi, qui devrait diriger l’équipe face à l’ESS. Une demande dans ce sens devait être adressée à la LFP, hier en fin de journée, pour qu’une dérogation lui soit délivrée, d’autant plus que le président de la Ligue, Mahfoud Kerbadj, n’y trouve aucun inconvénient. Ainsi, et même si on n’a pas pu confirmer l’information auprès d’Aït Djoudi, ce dernier, attendu hier soir à Sétif où il devait rejoindre le groupe kabyle à l’hôtel El Hidhab de Sétif, fera office d’entraîneur.

Côté effectif, l’infirmerie kabyle s’est vidée et ce sont tous les joueurs qui sont disponibles, exception faite du jeune capitaine Raïah, suspendu pour cumul de cartons.

Sur un autre registre, les nouveaux responsables du club, représentés par le trio Madjène-Zouaoui-Aït Djoudi, ont promis de verser deux salaires aux joueurs avant la fin de cette semaine, histoire de les motiver. Pour ce qui est de la question de l’entraîneur, tout porte à croire que le Suisse Alain Geiger pourrait faire son come-back à la JSK, sept ans après son premier passage, et succéder ainsi à Jean-Yves Chay, qui a démissionné jeudi dernier.