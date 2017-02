JS Kabylie : A Monrovia sans entraîneur en chef

Réagissez

Sans entraîneur depuis samedi dernier suite au limogeage du Tunisien Sofiène Hidoussi, les canaris de la JS Kabyle, qui auront à jouer deux matches cette semaine, à commencer par la réception de l’ES Sétif ce mardi en match avancé de la 19e journée, se rendront ensuite à Monrovia (Liberia) pour disputer le match aller des 32es de finale de la Coupe de la CAF sans coach en chef.

Bien que la direction songe sérieusement à battre le rappel de son ancien capitaine et entraîneur, Moussa Saïb, aucun contact officiel n’a été entrepris jusqu’à hier avec l’intéressé, pour reprendre en main les destinées de la barre technique. Faute de temps et du moment que tout a été arrêté en prévision des deux prochains matchs, dont le déplacement au Liberia, la direction a chargé l’adjoint de Hidoussi, en l’occurrence Mounaïm Kharoubi, d’assurer l’intérim.

Ayant déjà pallié la défection d’un entraîneur en chef en début de cette saison, en assurant l’intérim entre le départ de Kamel Mouassa et l’engagement de Hidoussi, l’ex-coach des U21 de la JSK aura donc pour mission de diriger l’équipe ce mardi lors du choc face à l’Entente, avant de conduire l’équipe vendredi prochain à Monrovia face à la formation du Monrovia Club Breweries FC pour l’entrée en lice des Canaris dans le 1er tour de la Coupe de la Confédération de la CAF.

En attendant, la direction de la JSK compte mettre le paquet pour convaincre Moussa Saïd de prendre en main la barre technique dès la semaine prochaine. A ce propos, et selon certaines indiscrétions, Hannachi aurait chargé un de ses proches collaborateurs pour prendre attache avec Saïb et le convaincre de faire son come-back, plus de huit ans après son premier passage (2007-2008), avec, en prime, un titre de champion. La suite a été moins rose, avec un clash entre Saïb et Hannachi, d’où la démarche du président de sonder l’ex-coach via un intermédiaire.