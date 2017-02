JS Kabylie 1 - ES Sétif 1 : Les Canaris trébuchent

Réagissez

Encore un autre faux pas de la JSK à domicile

Stade de 1er Novembre de Tizi Ouzou

Arbitres : Boukouassa, Gourari et Bounoua

Buts : Boulaouidet 6’ pen (JSK), Ziti 45+ 2’(ESS)

Averts : Boulaouidet, Djerrar, Asselah (JSK), Ziti, Khedaïria, Tenbong (ESS)

JSK : Asselah, Redouani, Ferhani, Berchiche, Raih (Baitèche 72’), Rial, Yettou, Benaldjia (Zerguine 57’), Djerrar, Aiboud (Mebarki 65’), Boulaouidet

Entr. : Kheroubi

ESS : Khedaïria, Ziti, Boutiba, Kheniche, Bedrane, Tenbong, Djahnine, Lamri ( Amada 62’), Bakkir (Rebai 54’), Nadji (Amokrane 79’), Hadouche

Entr. : Madoui

Les Canaris ont été accrochés, hier, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, lors de leur match avancé de la 19e journée du championnat de Ligue 1.

Les hommes du président Moh Cherif Hannachi ayant ouvert la marque à la 6’ par l’intermédiaire de Boulaouidet qui a transformé un penalty, n’ont pas réussi à maintenir le score jusqu’à la fin des débats. Juste après le premier but, ils se sont repliés en défense pour tenter de préserver la marque. Cela a permis aux visiteurs de mener plusieurs assauts dans le camp adverse, notamment par Lamiri (21’) et Ziti (24’). Ces deux joueurs ont mis à rude épreuve le gardien Asselah qui a dû faire étalage de toute sa classe pour éloigner le danger.

Et juste à 2 minutes du temps additionnel de la première période, Ziti a exploité un corner expédié par Hadouche pour mettre le cuir au fond des filets, inscrivant ainsi le but d’égalisation. Au retour des vestiaires, les Canaris ont dû sortir de leur «coquille» pour tenter plusieurs actions dans la surface de réparation de leurs antagonistes, en vain. Les tentatives de Boulaouidet (70’), Mebarki (74’) ont été anéanties par la défense adverse. Toutefois, les visiteurs ont, eux aussi, failli ajouter un second but à quelques minutes de la fin des débats, surtout lorsque Djahnine a opéré une incursion dangereuse dans la surface de réparation (87’). Il a fallu l’intervention de Berchiche pour éloigner le danger.