JS Kabylie 0 - US Biskra 0 : Les Canaris accrochés

La JSK a concédé un semi-échec, hier, dans ses bases, devant son homologue de l’US Biskra qui est revenue de Tizi Ouzou avec un précieux point dans ses bagages.

La rencontre, qui a eu lieu au stade du 1er Novembre 1954, a commencé par un jeu équilibré, caractérisé essentiellement par des actions sporadiques de part et d’autre mais sans parvenir à se créer des occasions dangereuses malgré les contre-attaques à mettre, notamment, à l’actif des Canaris.

D’ailleurs, Djaâbout a essayé de se mettre en exergue, à la 10’, par un tir rageur qui est passé légèrement à côté du cadre. Quatre minutes plus tard, Boukhenchouche revient à la charge pour tenter de créer le danger dans le camp adverse, mais sans résultat puisque l’action a été anéantie tout juste avant la ligne de la surface de réparation de la formation de l’US Biskra. Puis, à la 20’, le tir d’Ekedi a été difficilement repoussé par le gardien Cédric, vers le corner. Du côté des visiteurs aussi, on a remarqué un désir ardent de vouloir ouvrir la marque, surtout avec des essais d’El Okbi et de Benamara, respectivement à la 32’ et 34’.

Berbache a failli donner l’avantage à son équipe n’était son excès de précipitation qui l’a privé d’un but quand il s’est retrouvé face à face devant le keeper de la JSK, Malik Asselah, à la 41’. Au retour des vestiaires, les Jaune et Vert ont fait montre d’un jeu plus attrayant dans la mesure où ils ont opté pour des assauts successifs dans le camp adverse.

D’ailleurs, sur un centre de Sadou, Ferhani a failli mettre la défense de Biskra en mauvaise posture. Toutefois, son tir puissant a été renvoyé en corner par Hamoudi, à la 48’. Continuant dans leur jeu offensif, les poulains de l’entraîneur français Jean-Yves Chay se sont procuré d’autres occasions, comme celles de Boukhenchouche, à la 51’, et Sadou dont le tir a effleuré le poteau gauche, à la 63’. Puis, à quelques minutes de la fin du match, les Canaris se sont rués vers l’attaque mais sans parvenir à apporter un changement au score.