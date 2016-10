Réagissez

Il y a 22 ans disparaissait Ali Tahanouti, assassiné à Bordj Menaïel le 5 octobre 1994. Ses assassins lui ont ôté la vie et signé la mort à petit feu de la JS Bordj Menaïel qui, depuis, ne s’est jamais relevée.

En 1994, la JSBM était un cador de la Nationale 1. Les Coquelicots avaient bouclé la saison 1993-1994 à la première place au classement en compagnie de l’US Chaouia et de la JS Kabylie. Aujourd’hui, la JSBM joue en Régionale 2, les meilleurs joueurs formés au club depuis plus de deux décades sont allés faire le bonheur de nombreux clubs des Ligues 1 et 2.

Le football de haut niveau n’a plus droit de cité à Bordj Menaïel, alors qu’à son époque Ali Tahanouti, avec l’aide de dirigeants intègres, d’entraîneurs compétents et de joueurs de valeur, avait fait de la JSBM une équipe redoutable et redoutée, surtout sur ses terres au stade Takdjerad. La suite, tout le monde la connaît. Le temps a fait son œuvre au point où le football à Bordj Menaïel est menacé de disparition.

Le projet de grand stade initié du vivant de Ali Tahanouti ne verra jamais le jour. N’est-il pas temps pour les Ménaïelis de souder les rangs pour rebâtir le club qui a fait la fierté des citoyens de cette ville ? Ce serait le plus bel hommage que Bordj Menaïel rendrait à celui qui n’a jamais ménagé son temps, sa santé pour faire de Bordj Menaïel un bastion du football algérien.