Son nom et son prénom typiquement français font qu’Elohim Rolland est logiquement passé au travers des radars des émissaires de la Fédération. Pourtant, l’infatigable milieu défensif de 27 ans de Courtrai, dont le père est Algérien, vibre aussi pour les Fennecs. Entretien avec un joueur qui pourrait sortir de l’anonymat.

Pour les lecteurs qui vont vous découvrir, comment pouvez-vous définir votre jeu ?

Je joue au poste de milieu défensif. Je me définirais comme quelqu’un d’assez hargneux. J’aime bien récupérer le ballon et jouer vite vers l’avant. J’aime casser les lignes grâce à ma qualité de passe. J’ai aussi une bonne frappe.

En vous observant jouer, on constate une simplicité dans le jeu et une qualité technique appréciable. Est-ce un don que vous avez toujours eu en vous ou bien les consignes de l’entraîneur ?

C’est venu avec le temps. Avant, j’avais tendance à être un peu trop individualiste et à trop dribbler. J’ai mûri, j’ai compris que je serais meilleur en jouant plus simplement.

Le coach est Lyonnais comme vous. Cela vous aide-t-il dans vos relations ?

Il ne me fait pas de cadeau. Cela permet d’évoluer continuellement. Il arrive bien à me pousser et à me mettre la pression comme il faut. On se bat aussi pour lui.

La présence de Franco-Algériens, entraîneur y compris, est-ce que c’est un plus pour vous ?

Oui. On est assez soudés entre Franco-Algériens. Il y a aussi pas mal de francophones dans l’équipe. Cela permet de bien vivre ensemble.

Georges Leekens était dans les tribunes lors de la réception d’Anderlecht. Il a pu vous observer. Comment avez-vous jugé votre prestation ce jour-là ?

Cela me fait plaisir de le savoir. J’ai donné le maximum contre une grosse équipe. J’espère avoir prouvé que j’ai certaines qualités.

Le fait que le sélectionneur connaisse bien la Jupiler League, c’est quand même une chance supplémentaire de pouvoir attirer son regard...

Leekens connaît bien ce championnat et le club de Courtrai. Avant qu’il signe avec la sélection, on a joué contre eux. S’il a besoin de mon profil…

Représenter le pays fait-il partie de vos souhaits depuis que vous êtes passé professionnel (le joueur entame sa deuxième année pro, ndlr) ?

C’est un objectif personnel de jouer avec la sélection surtout avec l’ambiance et les supporters qu’il y a.