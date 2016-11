«Jouer en EN est une fierté»

Réagissez

Revenu au top de sa forme après une blessure au mollet contractée aux Jeux olympiques avec la sélection algérienne espoirs, Rachid Aït Atmane continue sa progression dans le meilleur championnat au monde, la Liga, avec son club Sporting de Gijon. Pour El Watan, le milieu de terrain défensif de 23 ans a accepté de revenir sur le parcours des U23 au Brésil et de nous parler de son désir d’intégrer un jour l’équipe fanion.

Depuis un peu plus d’un mois, vous jouez régulièrement. Cette blessure aux Jeux olympiques, c’est bel et bien du passé ?

Je ne ressens plus aucune douleur au niveau du mollet. J’ai bien récupéré. J’ai bénéficié de trois semaines de repos à mon retour des JO. J’ai repris progressivement avec le groupe. J’ai joué deux matches en tant que titulaire. Sur les deux dernières rencontres, l’entraîneur a fait un peu plus tourner.

On sent que vous êtes plus costaud que l’an passé. Y a-t-il eu un déclic ?

Cela fait trois ans que je suis au Sporting de Gijon. Avec le temps, j’ai pris mes marques. Je me sens un peu plus libre. Je travaille à l’entraînement pour essayer de passer un cap chaque année. Je pense avoir progressé dans le domaine tactique. Je suis plus à même de jouer dans différents styles de jeu.

Vous avez participé à votre première olympiade avec les U23 algériens. Que retenez-vous de cette expérience?

Cela a correspondu à ce que j’attendais de ces JO. Représenter l’Algérie était mon rêve depuis tout petit. Je ne sais pas ce qu’il y a de plus fort que cela. Je suis super heureux d’avoir pu défendre les couleurs de mon pays. Après, cela ne s’est pas passé comme on le souhaitait au niveau des résultats.

Dans ce tournoi, vous n’avez pas démérité, mais au final vous n’êtes pas passés. Pour quelles raisons ?

Le premier match, je pense qu’on aurait pu le remporter contre le Honduras. Il était super important. Si on l’avait fait, cela aurait été autre chose par la suite.

Est-ce que vous n’êtes pas rentrés dans cette compétition en pensant que ce serait plus facile que prévu ?

Je ne sais pas. Représenter son pays pour la première fois, c’était quelque chose. Il y avait un petit peu de nervosité et de pression. Par ailleurs, on n’avait pas l’habitude de jouer ensemble. On s’est connus véritablement pendant deux à trois semaines. Quand on enchaîne les rencontres avec la même équipe, c’est plus facile. Cela se ressent sur le terrain. C’est très important d’avoir des automatismes entre les joueurs.

Les U23 sont l’antichambre de l’équipe A. Avez-vous reçu des pré-convocations ?

Non, je n’en ai jamais reçu.

Que devriez-vous faire pour susciter plus d’intérêt de la part de la fédération ?

Je ne sais pas. C’est aux responsables de cette structure qu’il faut demander cela.

Il y a une place à prendre dans le secteur du milieu défensif où la hiérarchie n’est pas encore définitive. Ne pensez-vous pas qu’il est dommage de ne pas faire jouer davantage la concurrence dans ce compartiment du jeu ?

Il y a de très bons éléments. L’Algérie est une très bonne équipe. Il y a déjà de la concurrence. Je travaille régulièrement pour essayer d’être un jour sélectionné. Ce serait une fierté. Je fais mon boulot de mon côté.

Il y a un nouveau sélectionneur qui est en place depuis deux semaines. Que pourriez-vous lui dire pour qu’il élargisse son champ d’observation ?

Je n’ai rien à lui dire. Je pense qu’il fait bien son boulot. Le championnat d’Espagne, c’est le meilleur du monde. Il le regarde forcément.