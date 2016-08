Réagissez

L’Irlandais Patrick Hickey, interdit de quitter le territoire...

La justice de l’Etat de Rio a accepté lundi de libérer de prison pour raisons de santé le président du Comité olympique irlandais (OCI), Patrick Hickey, 71 ans, écroué pour revente illégale de billets lors des Jeux Rio 2016.

«On ne considère pas que sa liberté soit un obstacle ou un risque à l’ordre public, à l’enquête criminelle et la future application de la loi», affirme dans un communiqué le juge Fernando de Almeida qui a libéré M. Hickey, également chef des Comités olympiques européens (EOC), «en raison de son état de santé». Son avocate Anne-Marie James avait, la semaine précédente, déclaré que son client souffrait de problèmes cardiaques, déplorant qu’«aucune charge n’ait encore été retenue contre lui». «Les avocats de M. Hickey avaient demandé qu’il soit libéré et assigné à résidence, mais le juge a décidé qu’il pourra répondre en liberté à son procès. Cependant il n’a pas le droit de quitter le territoire brésilien», a précisé un porte-parole du tribunal à l’AFP.

Patrick Hickey a été arrêté le 17 août à Rio, puis incarcéré dans une prison de haute sécurité de Rio dans le cadre de cette affaire. Lundi soir, il n’avait pas encore quitté l’établissement, ont indiqué les services pénitentiaires à l’AFP. Au total, le trafic a généré une recette «d’au moins 10 millions de réais» (2,8 millions d’euros), selon la police, qui a saisi 781 billets revendus à des prix très élevés. Dimanche, un autre dirigeant du comité irlandais accusé de faire partie du réseau, Kevin Mallon, directeur de l’entreprise THG Sports, avait été libéré. Il était dans le complexe pénitencier de Bangu (zone nord de Rio) avec Hickey.

L’affaire a débuté le 5 août, jour de l’ouverture des JO, avec l’arrestation par la police brésilienne de l’Irlandais Mallon et de dix Brésiliens qui écoulaient des sésames olympiques achetés avec des cartes de crédit piratées. M. Mallon est l’un des dirigeants de l’entreprise THG Sports, qui était autorisée à revendre des billets pour les JO de Londres 2012 et Sotchi 2014, mais pas pour ceux de Rio 2016. Le gouvernement irlandais a lancé une enquête indépendante sur la revente illégale de billets dont est notamment accusé Patrick Hickey, en étendant les investigations aux JO de Londres et de Sotchi.