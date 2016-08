Réagissez

L’avion d’Air Algérie transportant les membres de la délégation algérienne qui s’est déplacée à Rio de Janeiro pour prendre part aux Jeux olympiques 2016 a atterri, hier, vers 9h30, à l’aéroport Houari Boumediène d’Alger.

C’est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, qui a reçu les athlètes algériens au salon d’honneur. En l’absence du double médaillé olympique des 800 et 1500 m, Taoufik Makhloufi, c’est le décathlonien Larbi Bouraada, qui a terminé à la 5e place et qui a battu, pour l’occasion, le record d’Afrique qu’il détenait déjà, qui a suscité l’intérêt des quelques personnes qui se trouvaient sur place pour accueillir les sportifs algériens. Bouraada, grâce à son engagement et ses performances, a provoqué un élan de solidarité et de sympathie énorme chez beaucoup d’Algériens.

Makhloufi, lui, qui a décroché les deux seules médailles d’argent de l’Algérie, n’est pas rentré au pays avec la délégation algérienne. Il est allé directement en France. Ce samedi, il doit prendre part au meeting IAAF Diamond League de Saint-Denis. Le chef de la délégation algérienne, Amar Brahmia, tiendra une conférence de presse ce lundi au siège du Comité olympique algérien (COA). Brahmia répondra certainement aux interrogations des journalistes, notamment après les déclarations fracassantes de Makhloufi. Il faut rappeler que l’Algérie avait pris part à ces JO de Rio avec 64 athlètes dont l’équipe de football (18 éléments).