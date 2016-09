Jeux paralympiques Rrio-2016 : Nassima Saïfi en or

Réagissez

Nassima Saïfi conserve son titre olympique

L’Algérienne Nassima Saïfi a décroché, hier à Rio, au Brésil, la médaille d’or dans le concours du lancer de disque, série F56/57.

Déjà championne olympique dans cette épreuve à Londres-2012, la native de Mila a conservé son titre en s’imposant grâce à un jet de 33,33 m dans l’épreuve du disque. Elle a relégué l’Irlandaise Orla Barry (30,06 m) et la Nigériane Eucharia Iyiazi (27,54 m) respectivement à deuxième et troisième places. C’est la seconde médaille remportée par Nassima Saïfi dans ces Jeux. Jeudi dernier, elle avait remporté la médaille d’argent dans la compétition Shot Put F56/57. Valeur sûre du handisport algérien, l’athlète de Mila, âgée de 27 ans, a confirmé à Rio ses titres précédents aux championnats du monde.

Elle avait déjà réussi à décrocher l’or dans l’épreuve du disque en 2011 à Christchurch en Nouvelle-Zélande, en 2013 à Lyon (France) et 2015 à Doha, au Qatar. L’Algérienne avait également remporté l’argent dans la compétition du Shot Put à Lyon en 2013. Auparavant, l’athlète algérien, Mohamed Fouad Hamoumou, a réussi à arracher la médaille de bronze dans l’épreuve du 400 m, classe T13. L’Algérien a couru le tour de piste en 48’’04. Cette épreuve a été remportée par le Marocain Mohamed Amaguoun (47’’15), suivi du Namibien Johannes Nambala (47’’21). L’autre Algérien Fouad Baka s’est classé 4e, récidivant sa performance sur 1500 m, classe T33.

Le médaillé d’or et recordman du monde Abdelatif Baka a dû déclarer forfait pour cause de blessure à la cuisse. Interrogé hier après cette deuxième médaille d’or décrochée par l’Algérie, le président de la Fédération algérienne de handisport (FAH), Rachid Haddad répond : «Je suis satisfait tout comme le staff technique et les membres du bureau par la consécration de la lanceuse Nassima Saïfi. Elle a confirmé son statut dans le concert mondial.

La médaille de Saïfi va stimuler encore plus Samir Nouioua (800 m) et Mohamed Berrahal (400 m) qui sont en mesure de viser la médaille d’or. A la veille de la clôture des Jeux paralympiques, le bilan de notre participation est satisfaisant : treize médailles, dont deux en or.» Concernant le forfait de l’équipe nationale féminine de goalball (non voyantes) face à Israël, le président de la FAH s’explique : «On a raté deux confrontations contre les Etats-Unis et Israël en raison de notre arrivée tardive à Rio à partir de la Pologne où nos représentantes étaient en stage.

On a transmis un rapport au Comité paralympique international (IPC), lequel a ouvert une enquête.» Après les deux médailles remportées par Nassima Saïfi et Mohamed Fouad Hamoumou, l’Algérie pointait hier à la 32e place du classement général avec 13 médailles : 2 d’or, 5 d’argent et 6 de bronze. Pour rappel, la délégation algérienne devra regagner Alger le 22 septembre.