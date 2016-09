Réagissez

L’équipe féminine d’Algérie de goalball n’a pas joué le match contre son adversaire israélienne, samedi à Rio de Janeiro. Les deux formations étaient engagées dans le tournoi de goalball des Jeux paralympiques de Rio 2016. Les organisateurs n’ont pas tardé à réagir, indiquant dans un premier temps que «les Algériens ont justifié leur absence par un problème de vol de la Pologne au Brésil».

Et d’ajouter : «Nous attendons des explications de la partie algérienne avant de nous prononcer sur cette affaire.» Nul doute que toutes les instances sportives internationales vont s’impliquer, peser de tout leur poids pour «défendre le droit d’Israël d’exister et de participer à toutes les compétitions sportives inscrites dans l’agenda international», ont déjà clamé les hérauts de l’Etat sioniste.

Refuser de jouer contre les équipes et athlètes de l’entité sioniste est pratiquement dénié à tous. Même le forfait, consacré dans tous les règlements sportifs, est interdit lorsqu’il s’agit d’Israël. Les filles de l’équipe nationale de goalball ont tout à fait le droit de refuser de jouer contre leurs adversaires israéliennes pour des considérations politiques ou autres. Cette affaire renvoie à la position de l’Algérie vis-à-vis de cette question. Faut-il ou non autoriser nos équipes et athlètes à jouer contre les représentants de l’entité sioniste ?

L’Etat algérien, via le ministère de la Jeunesse et des Sports, doit afficher clairement sa position vis-à-vis de cette question et ne plus se défausser sur des équipes et athlètes algériens. Le Comité olympique, les Fédérations internationales et instances continentales se sont rangés depuis longtemps du côté d’Israël. En 1992, l’UEFA a écarté l’ex-Yougoslavie du tournoi final de l’Euro 1992 et l’a remplacée par le Danemark pour cause de conflit des Balkans.

Lorsque l’occupant israélien massacrait le peuple palestinien, détruisait ses infrastructures et installations sportives, interdisait aux joueurs palestiniens de quitter les Territoires occupés pour aller jouer des matchs internationaux officiels, l’UEFA ne trouvait pas mieux que d’intégrer la sélection de l’Etat sioniste dans les compétitions européennes. Ne parlons pas de la FIFA qui, sur son site officiel, indique qu’Israël s’est affilié à cette instance en 1928 alors que la création de l’Etat sioniste a été proclamée en 1947. L’Algérie officielle doit se prononcer sur ce sujet et ne plus faire endosser ce lourd fardeau aux seuls athlètes. Tout sportif a le droit de refuser de participer à une compétition sportive. Encore plus lorsque l’adversaire porte le nom d’Israël.