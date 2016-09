Réagissez

Le premier contingent des athlètes algériens de handisport qui ont participé honorablement aux Jeux paralympiques de Rio 2016 est attendu jeudi prochain à l’aéroport Houari Boumediène d’Alger.

Parmi cette première délégation, composée d’une centaine d’athlètes, les quatre médaillés d’or : Abdelatif Baka, Samir Nouioua, Nassima Saïfi et Asmahan Boudjadar. On laisse entendre que les athlètes algériens seront accueillis à leur arrivée, au salon d’honneur de l’aéroport Houari Boumediène d’Alger, par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

Le reste des athlètes algériens arrivera vendredi, et le soir même une cérémonie sera organisée en leur honneur à la résidence d’Etat Djenane El Mithak, en présence de plusieurs ministres. A rappeler que l’Algérie a terminé 25e au classement général et 4e au classement africain après le Nigeria, la Tunisie et l’Afrique du Sud, avec un total de 16 médailles dont 4 d’or et 5 d’argent.