Jeux Paralympiques 2016 : L'Algérie en tête des pays africains à Rio

L'Algérie sera le pays africain le plus représenté aux Jeux paralympiques 2016, prévus du 7 au 18 septembre à Rio, avec 62 athlètes. L'Algérie devance dans l'ordre, l'Egypte (45), l'Afrique du Sud (43), la Tunisie (31), le Maroc (24), le Nigeria (23) et le Rwanda (13). Au total, le continent africain sera représenté par 317 athlètes au rendez-vous brésilien, dont la cérémonie d'ouverture était prévue hier soir au stade mythique Maracana. En tout, 43 délégations africaines sont annoncées, même si Djibouti et le Soudan du Sud n'ont aucun sportif inscrit aux épreuves.