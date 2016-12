Réagissez

Abdellatif Beka

L’athlète algérien Abdellatif Beka a volé la vedette aux Jeux paralympiques 2016 qui se sont déroulés à Rio de Janeiro (Brésil) du 7 au 18 septembre 2016.

Il a remporté la médaille d’or en finale du 1500 m (catégorie T12/13) en 3’48’’ 29, soit presque deux secondes de moins que le chrono réalisé quelques jours auparavant par le champion olympique des valides Matthew Circowitz (3’50’’00). Beka a devancé dans l’ordre l’Ethiopien Demisse Tamiru (3’48’49) et le Kenyan Kirwa Henry (3’49’59), tout deux aussi rapides que les valides, son frère Fouad (4e) avec un temps de 3’49’’84 a également fait mieux, ce qui a fait dire aux spécialistes que la finale du 1500 m des JO-2016, au cours de laquelle Taoufik Makhloufi a décroché la médaille d’argent, est la plus lente dans l’histoire des Jeux depuis 1932.

Avec ce chrono, l’Algérien vient d’établir un nouveau record du monde dans cette spécialité des malvoyants. La performance de Beka (22 ans), natif de la wilaya de Sétif, restera sans doute dans les annales du sport mondial des handicapés et plus particulièrement dans l’histoire des Jeux paralympiques. Lors des Jeux de Rio, l’Algérie a remporté trois autres médailles d’or, œuvres de Boudjadar Asmahan (lancer de poids), Samir Nouioua (1500 m, catégorie T45/46) et Nassima Saifi (lancer du disque), permettant à l’Algérie de terminer à la 27e place au classement général par pays avec un total de 16 médailles.