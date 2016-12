Réagissez

Makhloufi (à gauche) en finale du 1500 m lors des JO-2016

Le clou de la saison sportive 2016 est incontestablement les Jeux olympiques de Rio de Janeiro (Brésil).

Lors des olympiades d’été, la participation algérienne s’est réduite à une maigre moisson de deux médailles d’argent remportées par l’athlète Taoufik Makhloufi dans les épreuves du 800 et du 1500 m. Pour cette 21e édition des JO, l’Algérie engagée pour la première fois de son histoire avec 64 athlètes et 13 disciplines, un record, n’a pas atteint l’objectif escompté. Comme aux Jeux olympiques de Londres 2012, quatre ans plus tôt, seul Taoufik Makhloufi a confirmé son potentiel, même s’il n’a pas réussi à défendre son titre sur 1500 m.

Sur cette course Makhloufi qui était annoncé comme le grand favori de l’épreuve a été battu par le surprenant coureur américain Centrowitz. Tandis que sur 800 m, l’Algérien a connu un autre revers face à l’intouchable Kenyan David Rudisha. Après ces deux médailles, Makhloufi, bien conscient qu’il a de nouveau sauvé l’honneur de la délégation algérienne, a attendu la fin de ses deux finales pour s’attaquer aux responsables du sport algérien, les accusant d’être les responsables de la décadence du sport national.

Toujours en athlétisme, le décathlonien Larbi Bourrada qui visait une place sur le podium a terminé 5e avec en prime un record d’Afrique. Sans surprise, les autres athlètes algériens n’ont pas pu relever le défi en terre brésilienne. Rappelons qu’avant le coup d’envoi des JO-2016, la Fédération algérienne d’athlétisme n’avait tablé que sur Makhloufi et Bourrada pour des chances de médailles.

Au cours de ce grand événement planétaire brésilien, les autres disciplines comme le judo et la boxe sur qui reposait l’espoir d’un podium ont été la grande déception. Leur aventure s’est arrêtée plus tôt que prévu. A l’image du boxeur Mohamed Flissi qui espérait revenir de Rio avec une médaille.

Au-delà de ce terne bilan, il faut retenir que la participation de la sélection algérienne de football reste honorable après plus de 36 d’absence, malgré une élimination au premier tour. Tout le contraire des participants issus des autres disciplines qui n’ont pas brillé. Ces ratages étaient prévisibles. Malheureusement, certains présidents de fédération continuent à donner des prévisions de complaisance à l’occasion de chaque compétition internationale…