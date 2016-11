Réagissez

Le rythme des préparations pour l’organisation des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran est satisfaisant et «El Bahia sera au rendez-vous», a estimé, jeudi, le président du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), Amar Addad. «

Le CIJM est satisfait et nous sommes certains que l’installation dernièrement du comité d’organisation des JM-2021 et sa dotation d’un très beau siège à Oran, et de toutes les conditions de travail adéquates, sont autant d’éléments importants pour une bonne préparation de ce rendez-vous sportif international», a déclaré M. Addad. Le président du CIJM s’est félicité de l’adhésion populaire des Oranais à cet événement, en soulignant que la contribution de tous est très encourageante. Quant aux délais, M. Addad est rassuré et estime qu’ «Oran a encore suffisamment de temps pour une préparation parfaite».

De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a pris part à une conférence de presse improvisée à l’issue de la rencontre avec le CIJM, a assuré que l’Algérie a les capacités d’organiser des manifestations sportives internationales de grande envergure. «Notre défi est de poursuivre la réalisation d’installations contribuant à la réussite de la 19e édition des Jeux méditerranéens en 2021», a-t-il déclaré. Pour sa part, le wali d’Oran, Abdelghani Zaâlane, a affirmé que les projets en cours à Oran en prévision des JM-2021 «enregistrent un bon rythme et seront tous livrés dans les délais». Le CIJM était en visite de deux jours à Oran. La réunion de jeudi a été marquée par la présence du président du Comité olympique algérien (COA), Mustapha Berraf.