«Je veux porter le maillot algérien»

Réagissez

Prêté par le club de Cardiff à Courtrai cet été, Idriss Saadi a réussi un début de championnat époustouflant. En inscrivant son dixième but de la saison face à Anderlecht ce week-end, le Franco-Algérien de 24 ans se hisse en seconde position au classement des buteurs de la Jupiler League. Entretien avec «le Taureau» (surnom du joueur).

Vous êtes particulièrement en réussite depuis le début de saison, vous avez marqué votre dixième but contre Anderlecht. Pensez-vous avoir fait le bon choix en venant en Belgique ?

On ne le sait qu’à la fin de la saison. Pour le moment, cela se passe bien. On a un bon groupe, on a une bonne équipe pour faire mieux. A nous de remplir cet objectif.

Cette demi-saison ressemble-t-elle à celle de Clermont où vous affichiez de très bonnes statistiques ?

C’est exact.

La presse a rapporté votre envie de porter les couleurs de l’Algérie. Le confirmez-vous ?

Je confirme. Mes papiers algériens ont expiré. Il me fallait le passeport biométrique. J’ai décidé de changer de nationalité sportive, car j’avais joué avec les équipes de France en catégorie «jeune». J’ai fait une lettre indiquant qu’il n’y aura pas de retour en arrière. Je suis sûr de mon choix.

Avez-vous eu des contacts avec des membres de la FAF ?

J’ai été en relation avec Yazid Mansouri qui a fait en sorte de régulariser ma situation administrative. Il n’y a pas eu plus de contact. La liste n’est pas encore sortie. On verra.

Savez-vous si vous avez été supervisé par le sélectionneur (Georges Leekens était présent lors du Courtrai-Anderlecht) ?

Je pense que oui. J’ai joué contre lui en championnat. Il connaît un peu mon profil.