«Je suis optimiste pour l’avenir de l’équipe»

Après avoir sauvé l’ASO du purgatoire la saison dernière, le coach El Hadi Khezzar ambitionne cette fois de mener l’équipe vers le chemin de l’accession en Ligue 1.Ecoutons-le...

Comment jugez-vous le parcours de l’ASO ?

Au cours de la préparation d’intersaison, nous avions insisté auprès des joueurs sur la nécessité de prendre un bon départ. Nous leur avons dit que le plus important est d’entamer la compétition avec le maximum de points, même si le groupe ne sera pas totalement prêt, physiquement, techniquement et mentalement. C’est chose faite à présent, puisque l’équipe reste invaincue depuis le début de la saison, totalisant 15 points à l’issue de la 7e journée.

Le groupe progresse doucement mais sûrement, nous avons ramené de bons joueurs de Ligue 2, qui nous ont permis d’équilibrer l’effectif en place. Nous avons également trois jeunes talents en réserve, en l’occurrence Merouani, Kaibou et Meghili, qui peuvent être utilisés à tout moment. Au chapitre compétition, à part le nul obtenu contre le GCM à l’extérieur, les résultats techniques sont conformes à nos attentes et prévisions. J’espère que cette belle série de résultats durera le plus longtemps possible, mais il faut rester modeste, humble et continuer à travailler encore plus pour atteindre les objectifs tracés. Le plus dur, c’est de se maintenir au sommet.



Vous aviez déclaré que l’ASO allait commencer à retrouver sa vitesse de croisière après la 6e journée. Qu’en est-il vraiment ?

C’est tout à fait normal. Quel que soit le temps de préparation, on ne peut pas être prêt à 100%, d’autant plus que l’effectif a été remanié et que la cohésion et la philosophie inculquée aux joueurs nécessitaient plus de temps.



La situation des joueurs blessés est-elle inquiétante ?

La situation n’est pas aussi grave sur ce plan-là, contrairement à ce que j’ai lu dans certains médias qui cherchent le sensationnel. Hormis Yadroudj qui souffre d’une blessure musculaire, les autres éléments touchés, à savoir Benamrane, Baouche et Boudina se préparent normalement avec leurs coéquipiers. Quant à Boussaid et Melika, ils reprennent progressivement après avoir subi une intervention chirurgicale.



Un autre match aussi difficile vous attend demain à Batna…

On s’est préparés convenablement pour ce match. L’effectif sera au complet avec le retour de nos joueurs blessés, hormis Yadroudj. L’équipe s’est déplacée, hier, à Batna pour aborder cette confrontation dans les meilleures conditions possibles.



Comment voyez-vous la suite de la compétition ?

Je pense qu’il est un peu trop tôt pour en parler, car notre objectif dans l’immédiat consiste à terminer la phase aller parmi les trois premiers. Après quoi, il va falloir discuter du bilan sous tous ses aspects et définir les objectifs pour la suite du parcours, mais je reste optimiste concernant l’avenir de l’ASO.