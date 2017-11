«Je suis content du rendement de mes joueurs»

Réagissez

L’entraîneur de la République centrafricaine était très content de la production de son équipe face à l’Algérie, malgré la défaite (0-3). Le coach hispano-suisse estime que son équipe était bien en place tactiquement. «Madjer disait que son équipe s’était imposée tactiquement. Eh bien moi je n’ai pas le même avis. Mon équipe aussi était bien en place tactiquement. Il est vrai qu’en première période nous avons beaucoup plus défendu. Nous avons encaissé un premier but sur une erreur de placement, mais en seconde période, nous avons joué plus haut. On s’est créé des occasions qui n’ont pas été bien exploitées avant d’encaisser le deuxième but. Après ce but, j’ai fait des changements pour voir d’autres joueurs. Je suis très content du rendement de mes joueurs même si je savais que ça allait être difficile face à une équipe d’Algérie qui renferme de grandes individualités. Nous sommes venus en Algérie pour travailler avec une équipe constituée de jeunes joueurs pour préparer notre prochain match des éliminatoires de la CAN 2019 contre la Guinée.

Nous avons battu le Rwanda lors de la première journée et on aspire à se qualifier à la phase finale», a déclaré Savoy en conférence de presse d’après match.