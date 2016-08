Réagissez

Après près de deux heures d’attente dans la zone mixte suite à la fin de la finale du 1500 m, dans l’espoir d’accoster l’unique médaillé algérien de ces JO, ce dernier fait enfin son apparition. Très sollicité par les médias du monde entier, il s’attardera avec nous, prenant le temps de répondre à toutes les questions. Interview…

Félicitations pour votre médaille d’argent du 1500 m, la deuxième personnelle et la seconde pour l’Algérie. On imagine que vous êtes aux anges ?

Je suis très heureux pour cette seconde consécration de suite. Deux médailles d’argent que je dédie à tout le peuple algérien, à ma famille, et en particulier à tous les sportifs algériens qui ont fait beaucoup de sacrifices et trimé dur pour participer à ces JO. Notamment ceux des sports individuels, à l’image de ceux du judo et de la boxe qui, malheureusement, malgré leur qualification à ces JO, n’ont pas eu les moyens adéquats pour aller chercher des médailles alors qu’ils ont le niveau pour décrocher des titres.

C’est historique tout de même. Vous êtes le premier Algérien à décrocher deux médailles dans le même tournoi, et le plus titré avec trois médailles…

Je suis très fier de ces deux médailles qui me font entrer dans l’histoire du sport algérien et mondial. Je fais partie désormais du cercle restreint des grands athlètes qui ont décroché trois médailles aux JO.

On a vu votre grimace au finish de cette finale. On imagine que cela traduisait votre frustration d’avoir raté l’or et perdu votre titre olympique...

C’est le mektoub. Je voulais en effet la médaille d’or, mais le sport est ainsi fait. On ne peut pas gagner à tous les coups, mais je suis satisfait de cette médaille d’argent, surtout que c’est ma seconde à Rio et la troisième dans les JO.

Honnêtement, vous auriez préféré plutôt gagner une seule médaille en or sur une épreuve comme en 2012, plutôt que deux médailles en argent ?

Je suis content pour ces deux médailles, car elles me font entrer dans l’histoire en tant que premier Algérien à en gagner deux dans un tournoi olympique. Je dirais donc que ces deux médailles en argent rassemblées valent une médaille d’or.

Beaucoup de surprises dans cette finale du 1500m... Quelle analyse faites-vous de la course ?

C’était une course très lente, ce qui a fait que le niveau de tous les coureurs étaient quasiment le même. Tout s’est joué dans les derniers mètres de la course. Je n’ai certes pas pu conserver mon titre de champion olympique, mais je suis très heureux de cet exploit. J’estime d’ailleurs que j’ai eu beaucoup de chance comparativement au Marocain Abdelaati Iguider et au Kenyan Asbel Kiprok, deux favoris qui n’ont même pas décroché le podium.

Vous attendiez-vous à un tel scénario dans cette finale ?

Dans une finale de ce niveau, il faut se préparer à tous les scénarios et être surtout prêt. Dieu merci, je l’étais et j’ai réussi à tirer mon épingle du jeu dans cette course.

Et la victoire de l’Américain, constitue-t-elle une surprise pour vous ?

Matthew Centrowitz est un très bon athlète et un dangereux concurrent. Ce n’est pas tout à fait une surprise. Je l’ai connu lors des Championnats du monde en 2009 à Berlin (Allemagne). Sa médaille de bronze à l’époque m’avait motivé et je me suis dit : je vais faire comme lui et gagner des médailles. Je me disais par la suite : j’ai un meilleur chrono que lui, alors pourquoi je ne gagnerai pas de médaille comme lui. J’ai même proposé à son entraîneur à l’époque de me prendre en charge.

Sa réponse est restée gravée dans ma mémoire. Il m’avait dit qu’il ne pouvait pas, car il se consacrait entièrement à son athlète pour qu’il puisse gagner dans quelques années une médaille aux JO. Sept ans plus tard, il l’a fait. Voilà les gens qui travaillent et qui se préparent à remporter des médailles après une préparation de longue haleine.

Ces JO terminés et les deux médailles historiques en poche, quel est l’avenir de Makhloufi ?

Je suis encore jeune, je n’ai que 28 ans et mon objectif est désormais de me préparer pour les JO-2020 de Tokyo. Mais, dans l’immédiat, je vais me consacrer aux trois derniers meetings de la saison qui auront lieu respectivement à Paris, Bruxelles et Berlin.

Il faut dire que vous revenez de loin, après les saisons difficiles qui ont suivi votre sacre en 2012 sur le 1500 m…

Ce n’était pas facile de revenir à mon niveau. Il y a eu la maladie, puis les blessures, et le plus dur était de remonter la pente avant les JO de Rio. Mais je me suis fixé ces JO comme objectif ; j’ai travaillé dur et j’avais une grande volonté pour atteindre mon but, ce qui a fini par payer malgré les dures épreuves que j’ai vécues.