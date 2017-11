«Je continuerai jusqu’à la CAN-2019»

Réagissez

Le défenseur Carl Medjani, qui avait annoncé sa retraite internationale après le match face à la Zambie, a finalement décidé de poursuivre son aventure avec les Verts au moins jusqu’à la CAN-2019, après avoir été convaincu par le sélectionneur national, Rabah Madjer. Medjani a répondu à la convocation du staff technique en prévision des deux matchs contre le Nigeria et la République centrafricaine.

Présent à la conférence de presse hier avec l’attaquant Bounedjah et le défenseur Arous, Medjani explique son retour en équipe nationale : «Après le match face à la Zambie, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. Madjer m’a appelé pour me demander de continuer à jouer pour l’équipe nationale et il m’a demandé de réfléchir. Son discours m’a convaincu. J’ai décidé alors de poursuivre au moins jusqu’à la CAN-2019», a déclaré en substance l’ancien capitaine des Verts.

Le joueur de Sivasspor (Turquie) a affirmé que son retour en équipe nationale n’est pas conditionné par une place de titulaire ou pour jouer comme sentinelle. «Il est vrai que je me sens plus à l’aise en évoluant comme sentinelle, mais je reste à la disposition du staff technique. Mon retour n’est pas conditionné, mais plutôt intervient après une discussion franche avec le staff technique qui est animé d’une grande volonté pour redresser la barre et redonner une âme à l’équipe

nationale», a-t-il dit.

A propos du nouveau staff technique, Medjani ne voulait pas faire de commentaire après une seule séance d’entraînement, estimant toutefois qu’«il s’agit d’un staff composé de trois anciens internationaux qui ont une grande expérience dans le football africain. Ils sont animés d’une grande volonté pour redresser la situation et réhabiliter le technicien local. A nous maintenant de faire le reste sur le terrain».

De son côté, Baghdad Bounedjah (Al Sadd Sport, Qatar) qui revient en équipe nationale après plusieurs mois d’absence, estime qu’il n’y a pas de concurrence en équipe nationale, même s’il souhaite avoir une chance avec Madjer, affirmant qu’il est prêt à 100%.

Pour sa part, le jeune défenseur du Paradou AC, Islam Arous, affirme qu’il est très honoré par cette convocation et qu’il fera tout pour être à la hauteur de la confiance placée en lui par le sélectionneur Rabah Madjer.