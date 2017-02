Réagissez

Issa Hayatou lors de sa fameuse rencontre avec le président...

La Confédération africaine de football (CAF) s’est mise dans une situation pour le moins inconfortable après l’entrevue que le président de la République d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, a accordée samedi dernier au président de la CAF, Issa Hayatou, qui était à Johannesbourg pour assister à la supercoupe d’Afrique des clubs entre le Mamelodi Sundowns et le TP Mazembe. Quelques heures après l’audience que Jacob Zuma a accordée à son hôte, la cAF a publié sur son site officiel un communiqué qui précise : «Le 18 février, le président de la République d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, a reçu en audience, dans sa résidence de Pretoria, le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou. Il en a profité pour réitérer l’engagement de son gouvernement et son engagement personnel à continuer à accompagner son ‘‘frère’’ Issa Hayatou dans sa mission de développement du football en Afrique. C’est ainsi qu’il a assuré son hôte du soutien sans faille de l’Afrique du Sud à sa candidature pour un nouveau mandat à la tête la CAF.»

Dans la soirée de samedi, le ministre des sports de l’Afrique du Sud, Fikile Mbalula, qui était présent à l’audience que le président Jacob Zuma a accordée à Issa Hayatou, a formellement démenti l’information publiée sur le site de la CAF. Selon le communiqué qu’il a rendu public samedi (dont El Watan détient une copie) «le président Jacob Zuma, respectueux des règlements, usages et codes dans le football, n’a à aucun moment apporté son soutien à la candidature du président de la CAF à sa propre succession au détriment du candidat de la Cosafa, Ahmad Ahmad, que la Fédération sud-africaine de football et les autres Fédérations de notre zone soutiennent. Le président Jacob Zuma n’interfère jamais dans les affaires du football et à aucun moment il n’a accordé son soutien à Issa Hayatou en prévision de l’élection du 16 mars prochain à Addis-Abeba». Le communiqué, signé par Fikile Mbalula, met à nu le mensonge et la manipulation relevés dans le communiqué de la CAF.

Nul doute que cet épisode aura des suites. Il dénote une seule chose : l’inquiétude de l’instance faîtière par rapport à l’échéance du 16 mars 2017.