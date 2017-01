Réagissez

A seulement 21 ans, Nedim Remili est une des valeurs montantes du handball tricolore. Le Franco-algérien, qui s’apprête à disputer ce soir une demi-finale de coupe du monde face à la Slovénie, s’est prêté au jeu des questions-réponses.

- La France est invaincue et fait forte impression dans ce tournoi. Avec l’élimination du Danemark, de la Suède et de l’Allemagne, peut-on dire que vous êtes les favoris pour le titre ?

On est à la maison. Nous sommes attendus depuis le début, mais ce n’est pas une fin en soi. On a vu qu’on pouvait très vite déjouer les pronostics comme contre l’Islande. A nous de rester concentrés. Le meilleur l’emportera.

- Beaucoup louent votre humilité et votre sens de l’écoute. Est-ce dû à l’héritage paternel qui fut lui-même handballeur ?

J’ai quelques valeurs qui me permettent d’être à l’écoute. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui ont mis un point d’honneur sur le respect, le travail et la rigueur. Ils m’ont bien éduqué. Cela ressort sur le terrain. J’en suis fier pour moi et pour toute ma famille.

- Vos anciens entraîneurs vous décrivent comme quelqu’un ayant un fort caractère et une détermination à toute épreuve. Serait-ce votre côté algérien qui ressort ?

(Rires). Je ne sais pas. Dans la famille, nous avons tous un fort caractère. Cela ne m’empêche de savoir la fermer ou de dire les choses quand c’est nécessaire. Je ne pense pas avoir eu de problème avec cela, que ce soit en jeunes ou en pro.

- Regrettez-vous l’absence de l’Algérie qui aurait presque joué à domicile ?

Bien sûr. J’ai un ami, Mohamed Mokrani, qui joue pour l’Algérie. J’aurais aimé qu’il vive un Mondial en France, car ce n’est pas loin d’être à la maison. C’est dommage. J’espère qu’ils se qualifieront pour le prochain Championnat du monde.