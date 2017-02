«J’ai la conscience tranquille»

Réagissez

- L’AG vient d’être achevée. Quel est le point qui vous a le plus déçu ?

J’ai toujours travaillé en concertation avec les ligues et les clubs. Il y a eu plus de démocratie dans une fédération sportive comme la nôtre, je pense que cela n’existe pas ailleurs.

- Lors de votre intervention, vous avez dénoncé l’ingratitude de certaines personnes ?

En Algérie, c’est devenu un phénomène naturel. L’ingratitude vient toujours des individus à qui vous faites confiance. Je quitte la FABB avec la conscience tranquille. Je laisse dans la caisse de la Fédération une somme qui dépasse les 5,5 milliards de centimes. Je ne sais pas de quel résultat certains membres voulaient parler. Pour ma part, j’estime que le résultat est positif.

- Vous avez souligné que la FABB n’a pas de siège et très peu de sponsors ?

J’ai posé la question du siège aux pouvoirs publics. Le MJS nous a évacué de notre siège et nous a demandé d’en louer un autre, en nous promettant qu’une solution sera trouvée. Cela s’est passé en 2013. A ce jour, je n’ai rien vu venir. Nous avons loué une villa pour permettre à notre fédération de travailler pour la somme annuelle de 2,7 millions de dinars. C’est une charge. La FABB avait bénéficié de la salle fédérale depuis deux années à Gué de Constantine (Alger).

Aujourd’hui, je n’ai pas compris pourquoi le MJS a annulé cette décision, pourtant ladite salle avait été affectée à la FABB et non pas à ma personne. Nous possédons un terrain à Souidania (Alger). Depuis mon arrivée à la tête de la FABB, je n’ai pas cessé de solliciter le MJS pour qu’il nous autorise à vendre ce terrain afin de pouvoir acheter un siège pour notre fédération. Tous les courriers envoyés sont restés sans réponse de la part de notre tutelle, le MJS, et nous continuons à louer la villa. Je ne comprends rien à ce silence. Dans cette situation, je préfère quitter la table du moment que je suis desservi.

- Et pour le sponsor Ooredoo ?

Ce sponsor a décidé unilatéralement de rompre le contrat. Il a causé des dommages. L’argent des sponsors profitait aux clubs et aux ligues de basket-ball. C’est difficile d’attirer des sponsors en basket-ball, de surcroît en ces moments de crise économique.

- Etre président de la FABB, cela a des exigences, pas uniquement des compétences ?

Ecoutez, si vous n’êtes pas soutenu par tout le monde, vous ne pouvez pas prétendre à ce poste.