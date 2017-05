«J’ai gagné 9 fois Roland-Garros et à chaque fois j’étais incroyablement heureux»

Réagissez

Pour son entrée dans le tournoi de Roland-Garros, Rafael Nadal a facilement battu en trois sets (6/1, 6/4, 6/1) le Français Benoît Paire. Le nonuple vainqueur de l’épreuve, qui vise un historique décima, s’estime satisfait de ses débuts parisiens.

Que pensez-vous de cette victoire en 3 manches ?

Je suis content. Le fait de gagner 6/1, 6/4, 6/1, ce n’est pas mal ! C’est un premier tour qui n’était pas évident non plus. Quel adversaire ! J’ai bien utilisé mon coup droit. J’ai bien joué le premier set. J’ai souffert un peu sur le deuxième, notamment, lorsqu’il y avait le point de break (4-3). J’ai terminé le set, ensuite c’était un peu moins difficile.

Quels enseignements tirez-vous pour le tour suivant ?

L’important pour moi est de servir un peu mieux que ce que j’ai fait aujourd’hui. Pour le reste, ça me satisfait.

Pensiez-vous jouer aussi bien maintenant, à ce moment de la saison ?

Je ne m’attends à rien en particulier. Je n’anticipe pas. J’essaie de faire ce que je dois faire, de travailler comme je dois le faire. Je l’ai toujours fait durant toute ma carrière. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ce qui compte, c’est de continuer à faire ce qu’on doit faire, sachant que chaque semaine est différente, avec des occasions à saisir. J’ai gagné ici 9 fois, et à chaque fois j’étais incroyablement heureux. Et l’année d’après, quand je suis revenu, j’étais incroyablement inquiet !

Il y a beaucoup de gens qui croient en vous. Mais il est vrai que le corps a une certaine mémoire. Quelles sont vos sensations aujourd’hui ? Sont-elles semblables à celles du passé ?

Chaque année est une année différente. Les sensations ne sont pas les mêmes en fait. Même si on a déjà vécu un moment similaire, elles sont différentes. Surtout lorsqu’on prend un peu d’âge. En 2007 ou 2008, j’ai eu des sensations différentes de celles que j’éprouve aujourd’hui. Depuis le début de l’année, c’est-à-dire 5 ou 6 mois, j’ai remporté pas mal de victoires.

C’est une source de joie et de satisfaction de voir le fruit de mon travail ardu tout au long de ces derniers mois. Je n’ai pas d’obsession particulière, si ce n’est que je dois faire de mon mieux et donner le maximum. A partir de là, on verra bien.