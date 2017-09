Italie/4e journée : L’Inter quatre à quatre, la Roma s’éveille

Réagissez

Quatre matches, quatre victoires: l’Inter Milan a poursuivi, samedi, son impeccable début de saison en Serie A et s’est provisoirement installé en tête du classement, en allant s’imposer 2-0 à Crotone, alors que l’AS Rome a tranquillement battu le Hellas Vérone (3-0). Avec ce succès, l’Inter assume son statut d’outsider possible cette saison et met la pression sur la Juventus Turin et Naples, les deux grands favoris du championnat, qui essaieront dimanche de la rejoindre en tête de classement. L’Inter a pourtant souffert en Calabre, où la forte chaleur a provoqué une avalanche de crampes en deuxième période. Crotone a bien résisté pendant 80 minutes et l’Inter peut même remercier son gardien Handanovic, auteur de deux arrêts décisifs après la pause devant Tonev et Rohden. Mais les dix dernières minutes ont été fatales à Crotone et l’Inter a frappé par deux fois, d’abord par le défenseur Skriniar (82’) après un coup franc sur lequel la défense calabraise n’a pas réussi à se dégager, puis par l’attaquant Perisic (90+3), en grande forme en ce début de saison.

Et Gonalons ?

En soirée, l’AS Rome a ensuite très logiquement battu le Hellas Vérone (3-0), de retour cette saison en Serie A, mais qui a paru très loin du compte samedi (19e). Ce succès permet aux Romains, qui comptent un match en retard, de revenir dans la première partie du tableau (9e). Il donne aussi un peu d’air à l’entraîneur Eusebio Di Francesco, déjà un peu critiqué après le 0-0 pourtant pas déshonorant de mardi face à l’Atletico de Madrid en Ligue des champions Dans un match dominé par les Romains et disputé en première période sous une pluie diluvienne, les buts ont été inscrits par Nainggolan (22’) puis par Dzeko, auteur d’un doublé (34’ et 61’). Le meilleur buteur de la saison dernière en Serie A a bénéficié de deux superbes passes décisives de Florenzi, de retour de blessure après 10 mois d’absence, puis Kolarov. Di Francesco a pu faire tourner son effectif, avec les titularisations de Pellegrini, Fazio ou Under et les entrées en jeu de Schick, Moreno et Gerson. En revanche, le Français Gonalons n’a lui toujours pas joué la moindre minute sous le maillot romain.