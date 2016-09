Réagissez

La Juventus avec Higuain pour la passe de trois

Deux journées de championnat à peine et la Juventus est déjà devant. Alors que les Turinois reçoivent aujourd’hui Sassuolo pour le compte de la 3e journée, avec peut-être la première titularisation de Gonzalo Higuain, Naples, qui ira à Palerme, et l’AS Rome qui reçoit la

Sampdoria, n’ont déjà plus le droit à l’erreur.

La Juve est déjà lancée

Avec deux victoires en deux matches, les bianconeri ont réussi leur début de saison et seuls les deux clubs de Gênes parviennent pour l’instant à suivre le rythme. Mais la réception de Sassuolo, un club que l’entraîneur turinois Massimiliano Allegri a entraîné lors de la saison 2007-2008, recèle tout de même quelques pièges. Sixième la saison dernière, Sassuolo est le club qui monte en Italie et il s’était fait une spécialité de gêner les «gros» la saison dernière.

Surtout, les Turinois pourraient avoir déjà les yeux tournés vers la réception de Séville mercredi en Ligue des champions, leur grand objectif cette année. «Avant de penser à Séville, pensons d’abord à essayer de prendre trois points face à Sassuolo», a d’ailleurs rappelé Allegri vendredi. Le match d’aujourd’hui pourrait par ailleurs être l’occasion pour Allegri de lancer pour la première fois Gonzalo Higuain dès le coup d’envoi.

L’Argentin a déjà été décisif lors de la première journée face à la Fiorentina avec le but de la victoire, mais il n’a pas encore été titularisé avec son nouveau club. Désormais aminci, il semble prêt et Allegri a estimé qu’il avait «de bonnes chances» de débuter aujourd’hui. Naples et la Roma, les deux rivaux les plus crédibles de la Juve, ne sont certes pas décrochés avec quatre points en deux journées. Mais ils ont déjà affiché quelques faiblesses qui ne doivent pas s’installer car la «Vieille Dame», quintuple championne en titre, est impitoyable.

Rejointe par Cagliari alors qu’elle menait 2-0, la Roma a ainsi confirmé lors de la précédente journée ses er-rances défensives et sa difficulté à tenir un résultat. La réception demain de la Sampdoria, en confiance avec ses six points, est un bon test. Naples, de son côté, doit encore affiner les réglages en attaque après le départ de Higuain.

Milik, Gabbiadini et les autres pourront peaufiner leurs automatismes aujourd’hui sur le terrain de Palerme. Pour l’Inter Milan et son nouvel entraîneur Frank De Boer, c’est en revanche déjà l’urgence avec un seul point pris en deux matches. «Le début de saison a été très décevant et on ne s’y attendait pas. Nous avons quelques nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur, qui n’a pas eu beaucoup de temps pour préparer la saison. Nous devons gagner à Pescara (demain)», a reconnu le milieu offensif milanais Ivan Perisic.