Italie - 26e journée : La Juventus peut faire mal

La 26e journée de Serie A pourrait permettre à la Juventus Turin, déjà confortable leader, de creuser encore un peu plus l’écart en tête de classement, ses rivaux comme l’AS Rome ou Naples ayant des matchs délicats à négocier ce week-end.

Tranquille, la Juve ?

A première vue, tout tourne rond à la Juventus : sept points d’avance en tête du championnat, une qualification bien engagée pour les quarts de finale de la Ligue des champions et la réception a priori tranquille aujourd’hui du modeste Empoli (17e). Il y a pourtant un grain de sable. La dispute entre l’entraîneur Massimiliano Allegri et son meilleur défenseur Leonardo Bonucci à la fin du dernier match de championnat contre Palerme a en effet parasité la semaine de la Vieille Dame. Mercredi à Porto en Ligue des champions, Bonucci a assisté depuis la tribune à la victoire de ses coéquipiers (2-0).

Le défenseur était sanctionné et, selon les médias italiens, cette punition serait le résultat d’un ultimatum d’Allegri, qui aurait mis sa démission dans la balance. «Bonucci est un joueur important. Il a présenté des excuses et l’affaire est close», a répété le technicien hier en conférence de presse. Une victoire face à Empoli permettrait en tout cas de passer à autre chose. En attendant la fin de saison, où le départ de l’un ou l’autre des deux protagonistes de l’affaire reviendra probablement sur le tapis.

Les poursuivants en danger

Si les Turinois semblent a priori très supérieurs à Empoli, l’AS Rome (2e) et Naples (3e) ont en revanche des matchs incertains au programme.

Les Romains, qui restent sur trois belles victoires en Serie A, joueront ainsi demain à San Siro face à l’Inter Milan (4e), qui n’a connu qu’un seul accroc au cours de ses dix derniers matchs, avec une défaite face à la Juve pour neuf victoires. Malgré cette belle série, les Milanais sont encore à six longueurs du podium et restent chaque semaine condamnés à la victoire. Ils seront donc obligés de prendre des risques et cela pourrait servir la Roma et son très rapide ailier égyptien, Mohamed Salah. Mais s’ils veulent ramener quelque chose de San Siro, les Romains savent qu’ils devront faire beaucoup mieux que jeudi, quand ils se sont inclinés 1-0 en Europa League face à Villarreal. Déjà quasi qualifiés après leur succès 4-0 en Espagne, les joueurs de Luciano Spalletti ont en effet livré un triste spectacle.

Naples de son côté recevra aujourd’hui l’Atalanta Bergame, dont la saison reste toujours aussi solide et lui vaut une belle 5e place. L’Atalanta est d’ailleurs l’une des trois équipes à avoir battu Naples lors de la phase aller. Avec l’affrontement Inter-Roma de demain, une victoire permettrait à l’équipe de Maurizio Sarri de prendre des points sur au moins l’une des deux équipes qui l’encerclent au classement. Et de bien se positionner avant le choc de la semaine prochaine face à la Roma.

Bon anniversaire Gigio !

Cela fait plus d’un an que Gianluigi Donnarumma garde les buts de l’AC Milan, il n’était pas encore majeur, mais il a déjà deux sélections en équipe d’Italie, et ce n’est qu’aujourd’hui qu’il fêtera ses 18 ans. Dès le lendemain, l’héritier annoncé de Buffon, un autre Gianluigi, sera en action sur la pelouse de Sassuolo. Le Milan n’est que 7e et traverse une période difficile même si l’équipe, limitée mais courageuse, parvient à prendre quelques points. A Sassuolo (12e), le Français Grégoire Defrel, à la peine ces dernières semaines, a refait surface la semaine dernière avec un doublé contre l’Udinese.