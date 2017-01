Iris mise sur l’athlète Taoufik Makhloufi

Réagissez

Taoufik Mekhloufi, ambassadeur de la marque Iris

Iris, marque commerciale de l’entreprise algérienne Saterex, a choisi le champion olympique Taoufik Makhloufi comme deuxième ambassadeur de la marque algérienne, après l’autre athlète, Larbi Bourrada, et a décidé ainsi de lier son image à ces sportifs de haut niveau.

Stratégie mûrement réfléchie pour non seulement satisfaire les besoins du marché national, mais se faire une place parmi les plus grosses marques mondiales.

Djamel Guidoum, directeur général adjoint d’Iris, a déclaré lors de la cérémonie de signature du contrat d’une durée de deux ans, organisée hier à l’hôtel El Djazaïr (Alger) que «Iris veut rester la pionnière de la santé et du bien-être.

Nous avons en outre une vision qui consiste à encourager les jeunes talents, surtout ceux qui travaillent et font des efforts sans bénéficier de soutiens importants. L’Algérie, ce n’est pas que du foot. Nous allons nous allier à cet athlète, qui a une image purement algérienne».

Le choix de cet athlète n’est pas fortuit. De nombreux points rassemblent les deux parties : «l’algérianité», en premier, l’empathie, le tempérament de gagneur, la rage de vaincre, de se surpasser, et la proximité, ce qui a débouché sur un «partenariat solide». Il reste convaincu que pour retenir l’attention des consommateurs et conserver leur fidélité, la marque doit être portée par des valeurs. Pour construire son image de marque, l’entreprise utilise un des symboles de notre société : les sportifs et plus généralement les célébrités.

Une manière d’améliorer l’image et réaliser des profits via le sport. Concernant l’exportation, Djamel Guidoum a sa propre vision des choses, loin de toute précipitation ou d’effets d’annonce. Pour lui, «pour mieux exporter nos produits, Il faut qu’ils soient mieux connus. En installant des showrooms, les gens vont découvrir la qualité de nos produits, le design et le meilleur rapport qualité/prix et la vente va venir systématiquement.

On a inondé le marché libyen par nos produits. Une vingtaine de containers étaient cette semaine dans nos usines et ce n’est pas la première opération. On a participé à de nombreuses expositions à l’étranger et nous allons participer au Mobile World Congress de Barcelone l’année prochaine (2018)». Mais l’essentiel est d’aboutir à un «niveau de satisfaction des besoins locaux et rechercher de bons représentants qui respectent la culture et la personnalité de la marque». En attendant de consolider le bilan financier de 2016, Djamel Guidoum a confirmé «la croissance à deux chiffres» de son entreprise et maintient le taux de «50% des produits qui seront destinés à l’exportation durant les prochaines années».