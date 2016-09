Réagissez

Iris, le fabricant d’équipements électroniques algérien, a choisi l’athlète Larbi Bourrada comme l’un de ses ambassadeurs et a décidé de lier son image à ce sportif.

«Bourrada est devenu au fil des compétitions une véritable icône, et plus particulièrement aux derniers JO de Rio où il a su s’imposer parmi les grands. Il est devenu le symbole de la force, de la volonté et de la ténacité», souligne un communiqué de presse parvenu hier à El Watan.

Le choix de cet athlète n’est pas fortuit. De nombreux points rassemblent les deux parties. Iris a depuis toujours défendu «l’algerianité» de la marque et de ses produits et a la ferme volonté de participer au développement du pays et au bien-être des citoyens. La marque se positionne sur l’axe de la santé, du bien-être et du sport depuis toujours, à travers la participation à divers événements sportifs.

Djamel Guidoum, directeur général adjoint d’Iris, a divulgué que le contrat signé est «d’une durée de 4 ans. Nous partageons avec l’athlète une série de valeurs telles que l’empathie, la proximité, la convivialité et la réussite, ce qui répond parfaitement à notre vision et à la personnalité de notre marque. C’est un choix purement stratégique».

Il poursuit : «C’est notre deuxième ambassadeur après l’actrice Meriem Oukbir. Certes, la majorité des entreprises est orientée football mais à mon avis, il ne doit pas y avoir l’exclusivité du suivi. Beaucoup de disciplines peuvent réussir mais n’ont pas, en Algérie, le même appui.»

Pour Iris, s’associer à un sportif à succès est également l’occasion d’associer son image à une notion de fierté nationale. Iris évolue dans un secteur hyperconcurrentiel et a besoin de visibilité et de notoriété, surtout qu’il a mis sur le marché de bons produits : le premier téléviseur Oled fabriqué en Afrique, le premier climatiseur connecté Smart Clim, ainsi que le smartphone Next G qui évolue dans le segment des terminaux mobile haut de gamme.