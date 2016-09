Insultée, une femme arbitre arrête le match

Réagissez

Le quotidien espagnole AS a affirmé qu’une femme arbitre a été obligée d’arrêter un match (masculin) entre l’UE Valls et Cambrils Unio, parce qu’elle a été victime d’insultes sexistes de la part d’un supporter. «Va faire la vaisselle», avait lancé un spectateur des tribunes. Ce dernier a été prié de quitter le stade. Le reste du public a alors applaudi la décision de Marta Galego et le match a pu reprendre dans le calme quelques minutes plus tard.