Raouf Bernaoui et Lotfi Dali, hier en conférence de presse...

A quelques jours du début de la Coupe du monde de sabre (messieurs), prévue du 3 au 5 novembre à Alger, le lieu de la compétition n’a toujours pas été fixé.

Initialement prévue à la salle Harcha, la compétition doit donc être délocalisée vu que la salle de Ghermoul est réquisitionnée à partir d’aujourd’hui au profit des partis politiques en prévision de la campagne électorale pour les élections communales et de wilaya, a annoncé le président de la Fédération algérienne d’escrime (FAE), Raouf Bernaoui, lors d’une conférence de presse tenue hier à l’hôtel Sofitel. «La Coupe du monde de sabre devait avoir lieu à la salle Harcha, mais à la dernière minute on nous a informés que cette salle est réquisitionnée pour la campagne des élections du 23 novembre prochain.

Nous avons prévu un plan B au cas où cette décision serait maintenue. Le Mondial de sabre aura lieu dans ce cas-là à la salle de la Safex (Alger)», a déclaré en substance le président de la FAE, en présence du DTN, Lotfi Dali, et de quelques athlètes. Une telle décision, si elle venait à être confirmée, pourrait reléguer cet événement planétaire au second plan.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a l’habitude de s’exprimer sur la domiciliation d’un simple match de football, n’a pas soufflé mot sur cet éventuel changement de dernière minute qui toucherait à la notoriété de l’Algérie et à sa capacité à organiser de grands événements.

Bernaoui a également évoqué les querelles intestines entre différentes institutions (MJS, COA, fédérations…) qui perturbent la bonne préparation des athlètes. «Nous devons laisser les querelles intestines de côté et conjuguer nos efforts pour l’intérêt de la discipline et de l’athlète. Gagner du temps dans la préparation des athlètes et travailler dans de bonnes conditions restent le seul moyen pour si nous voulons avoir des résultats probants», a ajouté Bernaoui qui explique au passage que cette situation, en plus du retard dans l’organisation de l’AG élective, avait engendré le départ de l’entraîneur national en Tunisie.

Lotfi Dali a néanmoins estimé que l’Algérie dispose d’entraîneurs de qualité en mesure de diriger la sélection nationale. Les athlètes, de leur côté, sont décidés à faire le maximum pour honorer les couleurs nationales dans cette compétition très relevée et qui verra la participation de plusieurs champions du monde et olympiques. La Coupe du monde de sabre (messieurs) verra, en effet, la participation de 133 escrimeurs issus de 27 pays, dont l’arrivée des premières délégations est prévue aujourd’hui.

La compétition sera scindée en deux parties : les 3 et 4 novembre seront réservés aux compétitions individuelles, alors que le 5 novembre sera consacré à la compétition par équipe. Les différentes délégations seront logées dans trois hôtels : Sofitel, Ikram El Dayf et Lala Doudja. L’Algérie, qui a remplacé le Sénégal pour l’organisation de cet événement planétaire, sera représentée par cinq athlètes, dont deux résidant en France : Zineddine Haroui et Acil Maâziz.