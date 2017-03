Réagissez

Après ses victoires à l’Open d’Australie en janvier et à Indian Wells dimanche, Roger Federer fait figure de grand favori du Masters 1000 de Miami, en particulier en l’absence d’Andy Murray et de Novak Djokovic.

A eux deux, Murray et Djokovic ont remporté les six dernières éditions du deuxième Masters 1000 de l’année. Mais ni l’Ecossais, n°1 mondial et double vainqueur de l’épreuve (2009, 2013), ni le Serbe, n° 2 mondial et sacré à six reprises en Floride (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016), ne seront cette année à Key Biscayne en raison d’une blessure, pour tous les deux, à un coude. Même si tous les autres membres du Top 10 mondial ont répondu présent, à l’exception du Français Jo-Wilfried Tsonga, forfait pour assister à la naissance de son premier enfant, Federer a les faveurs des pronostics. Le Suisse, revigoré par sa pause forcée de six mois en 2016, a fait forte impression à Indian Wells où il a conquis son 90e titre. «Je me sens bien sur le plan physique, je prends tellement de plaisir sur les courts», a reconnu celui qui occupe désormais la 6e place au classement ATP.

«Mais je sais aussi que c’est difficile de remporter Indian Wells et Miami coup sur coup», a-t-il rappelé. L’ancien n° 1 mondial a réussi le «Sunshine double», littéralement le «doublé du soleil», comme est désigné aux Etats-Unis l’enchaînement Indian Wells-Miami, à deux reprises en 2005 et 2006. Mais depuis son deuxième titre à Key Biscayne, ce tournoi aux conditions si particulières (chaleur lourde, vent) ne le lui sourit guère : il avait ainsi chuté en quarts de finale face au Japonais Kei Nishikori lors de sa dernière participation en 2014.

COMPLIQUÉ

«Je vais à Miami en sachant que cela ne sera pas facile», avait-il assuré, avant même le tirage au sort qui a mis lundi potentiellement sur sa route l’Argentin Juan Martin del Potro dès le 3e tour. Désigné tête de série n° 1 dans un Masters 1000 pour la première fois de sa carrière, son compatriote Stan Wawrinka n’a jamais dépassé les 8es de finale à Miami, en 2009 et 2014.

Le n° 3 mondial peut aborder les premiers tours en toute sérénité, avant de rencontrer l’Allemand Alexander Zverev (n° 20) en 8e de finale, puis l’Australien Nick Kyrgios (n° 16), tombeur de Djokovic à Indian Wells, avant de déclarer forfait pour son quart de finale contre Federer à cause d’une intoxication alimentaire. Côté français, Tsonga n’est pas le seul absent de marque : Richard Gasquet (n° 22) se remet d’une opération de l’appendice et Gaël Monfils (N.11) a annoncé lundi qu’il était blessé au tendon d’Achille gauche. Lucas Pouille (n° 15), éliminé dès le 3e tour à Indian Wells, a été ménagé par le tirage au sort et peut viser les quarts de finale où l’attendrait le Japonais Kei Nishikori (n° 4). Mais les espoirs français reposent essentiellement sur la nouvelle n° 1 française Kristina Mladenovic qui a atteint le dernier carré à Indian Wells. La 18e mondiale a hérité d’un tableau très compliqué avec, dès son 2e match, l’Américaine Venus Williams (n° 12), puis la Russe Svetlana Kuznetsova (n° 7), finaliste malheureuse à Indian Wells, voire l’Allemande Angelique Kerber, repassée à la première place du classement WTA.