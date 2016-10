Réagissez

- Sofiane Feghouli : L’attaquant international algérien de West Ham (Angleterre) se dit très content de retrouver l’équipe nationale et affirme que le match face au Cameroun sera équilibré et se jouera sur des détails. Pour l’ancien joueur de Valence, les Verts doivent être présents mentalement pour passer le cap des Camerounais et assurer une bonne entame. «Je suis très content de retrouver mes coéquipiers en équipe nationale.

Nous sommes en pleine préparation pour le match contre le Cameroun, qui s’annonce équilibré eu égard à la valeur de l’adversaire et se jouera sur des détails. Nous devons être solidaires et très présents mentalement pour espérer passer l’écueil des Lions indomptables et entamer ce troisième tour par une victoire», a déclaré Feghouli en zone mixte mardi au Centre technique de Sidi Moussa (Alger).

- Mehdi Abeid : Le milieu de terrain, Mehdi Abeid, affirme qu’il est prêt pour remplacer le milieu de terrain Nabil Bentaleb face au Cameroun et estime qu’il est bien en forme pour tenir convenablement son rôle. «Je pense que le calendrier est favorable pour l’équipe nationale, mais il est très important de commencer le tournoi par une victoire à domicile.

Nous avons un bon groupe qui nous permettra d’atteindre notre objectif, malgré les absences. Nous sommes conscients de l’importance de la rencontre et nous devons être très présents pour assurer une bonne entame. Je suis prêt à assurer mon rôle et remplacer Bentaleb si le coach me fait jouer. Je suis dans une excellent forme à Dijon, mon nouveau club, ce qui me permet de rendre service à l’équipe nationale», a déclaré Abeid.