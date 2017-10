Ils ont dit…

Réagissez

Sofiane Feghouli : «Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit»

L’international algérien, Sofiane Feghouli, s’est exprimé, hier lors d’une conférence de presse, sur la mise à l’écart de Slimani, Bentaleb et Mahrez, trois piliers de l’équipe nationale. D’après lui, les joueurs doivent «respecter les décisions prises», rappelant qu’il a lui-même été écarté par le passé. «Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. J’ai été mis à l’écart, avec Medjani, lors de la CAN-2017. Personne n’en a parlé à ce moment-là. C’est la même chose maintenant. Quand je suis convoqué, je viens avec plaisir pour l’équipe, pour le pays. Quand on vient en équipe nationale, on mouille le maillot», a-t-il déclaré avant d’ajouter : «Les absents ont toujours tort.» A propos de l’atmosphère au sein du groupe, le joueur de Galatasaray (Turquie) affirme que les capés, notamment les nouveaux, sont «motivés». Pour ce qui est de l’instabilité qui caractérise la sélection depuis un moment, Feghouli estime que ce n’est nullement la faute de Zetchi, qui «n’est pas derrière» les épisodes Rajevac et Leekens.



Aïssa Mandi : «Il n’y a pas de manque d’investissement»

Pour Aissa Mandi, il n’y a pas un manque d’investissement de la part des joueurs de la sélection nationale, comme l’affirment des observateurs. Pourquoi alors certains joueurs brillent en club et non en sélection ? D’après lui, les deux choses ne se ressemblent pas. «Dans les deux cas, on se donne à fond. Mais il est vrai, qu’en sélection, ça ne fonctionne plus», a-t-il déclaré. A propos des éléments non convoqués, celui-ci affirme que cela ne relève pas des considérations des joueurs. «Pour nous, rien n’a changé. Le groupe reste le même. On réfléchit à ce prochain match et à comment s’imposer. Le reste ne nous concerne pas», a-t-il signalé.



Liassine Cadamuro : «Je ne peux pas plaire à tous le monde»

Liassine Cadamuro est conscient qu’il ne fait pas l’unanimité auprès des observateurs et même des supporters. ««Je ne peux pas plaire à tous le monde», a-t-il déclaré, hier lors d’une conférence de presse. «Quand on me convoque, je viens et je me donne à fond. Certains apprécieront mes performances, et d’autres me critiqueront. C’est normal dans la vie d’un joueur», a-t-il encore ajouté. Il faut rappeler que le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a déclaré que ce joueur a été rappelé en raison de ses récentes bonnes performances.