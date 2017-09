Réagissez

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a indiqué hier, en début de soirée, lors de la conférence de presse qu’il a animé au stade Hamlaoui de Constantine, qu’il y aura des changements lors du match d’aujourd’hui face à la Zambie, même s’il a tenu à indiquer que cela n’est pas dû à l’enjeu de la rencontre.

« Il y aura des changements dans l’effectif pas par rapport à l’enjeu de la rencontre, mais parce que les joueurs vont disputer un deuxième match en l’espace de trois jours. Il faut faire tourner l’effectif pour garder la fraîcheur du groupe », a-t-il déclaré. S’exprimant sur cette rencontre, alors que les Verts sont certain de ne pas y aller en Russie, le technicien espagnol a affirmé que tous va être fait pour que l’équipe nationale remporte son match. « Il est vrai que notre objectif était de remporter les quatre matchs restants pour aller au Mondial, mais maintenant, qu’on est pratiquement éliminés, on va essayer de gagner ces trois matchs ne serait-ce que pour l’honneur, pour les supporters », dira-t-il.

Revenant sur l’empoignade de samedi dernier, Alcaraz a tenu à être clair : L’objectif qui lui a été assigné est de qualifier l’équipe à la CAN 2019. D’après lui, « ce n’est pas la défaite face à la Zambie qui a éliminé l’Algérie ».

Le coach a tenu à rappeler que l’EN a entamé cette rencontre de Lusaka avec un seul point alors que le Nigeria était déjà à neuf. A-t-il commis des erreurs dans le choix des joueurs alignés ? Pour le sélectionneur, il y avait deux options : soit aligner Attal sur la droite et Mandi et Bensebaini dans l’axe alors qu’Attal n’avait pas fait de préparation d’intersaison et n’a pris part à aucune rencontre amicale, soit aligner Hassani dans l’axe et c’est cette deuxième option qui a été choisie. D’une manière générale, pour le technicien ibérique si l’Algérie a perdu c’est parce qu’elle n’a pas joué comme une équipe. Voulant donner un aperçu sur ce qui va être fait dans les mois à venir, il a indiqué que «peut-être dans l’avenir il faut choisir des éléments qui jouent pour le collectif».

Pour ce qui est de son avenir à la tête des Verts, Alcaraz s’est montré confiant. « J’ai la force de continuer et je suis certain de pouvoir réussir avec l’Algérie », a-t-il lancé.